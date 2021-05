On saura aujourd’hui si la Cour suprême entendra l’affaire Bissonnette

La Cour suprême du Canada va annoncer ce jeudi si elle accepte ou non d’entendre l’appel visant à réviser la peine imposée à Alexandre Bissonnette, l’auteur de la tuerie à la grande mosquée de Québec.

En novembre, la Cour d’appel du Québec avait réduit de 40 à 25 ans le temps que le jeune homme devra passer en prison avant d’être éligible à une demande de libération conditionnelle.

Le tribunal avait alors statué qu'une période de plus de 25 ans était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, et donc inconstitutionnelle.

En janvier dernier, le Procureur général du Québec a demandé à la Cour suprême l'autorisation de faire appel de ce jugement.

La Cour suprême du Canada n'a pas encore été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité du cumul des peines (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La décision attendue aujourd’hui concerne uniquement la réponse de la Cour à cette demande d’autorisation d’en appeler.

S'il accepte d’entendre la cause, ce sera la première fois que le plus haut tribunal du pays est appelé à se prononcer sur la validité du cumul des peines pour les meurtres multiples.

Une cause qui pourrait faire jurisprudence

L’avocat criminaliste René Verret s’attend à ce que la Cour suprême accepte d'entendre la cause en raison du nombre important de dossiers semblables qu’on recense au Canada.

On sait à quel point la décision dans l'affaire Bissonnette a provoqué, à raison, des réactions chez les membres des familles. Donc, compte tenu de l'importance de cette question-là, je pense qu'il faut s'attendre à ce que la Cour suprême accepte d'entendre le recours , a commenté Me Verret en entrevue à Radio-Canada.

Une éventuelle décision ferait forcément jurisprudence au pays.

Me René Verret s'attend à ce que la Cour suprême du Canada accepte d'entendre l'appel portant sur la peine d'Alexandre Bissonnette (archives). Photo : Radio-Canada

La réforme du Code criminel survenue en 2011 sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, et plus particulièrement l’adoption de l’article 745.51 permettent dorénavant de cumuler les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les meurtres multiples.

Une disposition contestée

En vertu de cet article, Alexandre Bissonnette aurait pu, en théorie, être condamné à une peine de prison à vie sans être éligible à une libération conditionnelle avant 150 ans. Pour les trois juges de la Cour d’appel du Québec qui ont réduit la peine d’Alexandre Bissonnette en novembre, cette disposition est absurde , odieuse et dégradante .

De tels chiffres pourraient engendrer chez certains un sentiment de satisfaction, mais ils demeurent une tromperie. Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance qui ne peut jamais se réaliser , avaient écrit les magistrats dans leur jugement, rappelant que la vengeance n’a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine .

Si le jugement de la Cour d'appel du Québec est maintenu, Alexandre Bissonnette pourrait être admissible à une libération conditionnelle après 25 ans de détention (archives). Photo : Radio-Canada

Un risque pour la société

Cet avis est toutefois loin de faire l’unanimité. Pour les familles des victimes d’Alexandre Bissonnette, la possibilité qu’il puisse demander une libération conditionnelle en 2042, alors qu’il aura 52 ans, ne reflète pas la gravité de ses crimes.

Dans une lettre cosignée qu’elles ont envoyée en décembre dernier au Directeur des poursuites criminelles et pénales, au Procureur général du Québec et à celui du Canada, elles soutenaient que l’invalidation des peines cumulatives ferait peser un risque sur la société au seul bénéfice des meurtriers.