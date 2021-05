Les Néo-Écossais se préparent au déconfinement

La Nouvelle-Écosse a connu, mercredi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 le plus bas depuis le début du confinement amorcé le 22 avril. La province doit présenter son plan de déconfinement vendredi et l'espoir d'un retour à une vie plus normale grandit parmi la population.

Il y a plus d'un mois, le 22 avril, la Nouvelle-Écosse a annoncé 38 nouveaux cas de COVID-19 et le confinement de la région d'Halifax. Cinq jours plus tard, les restrictions ont été étendues à toute la province. La fermeture des frontières, des écoles et des commerces non essentiels a plongé la Nouvelle-Écosse dans un calme qui n'avait pas été vu depuis le début de la pandémie.

Un mois plus tard, mercredi, le gouvernement a annoncé 37 nouveaux cas de COVID-19, soit un de moins qu'au début du confinement. La veille, le médecin hygiéniste en chef de la province, le docteur Robert Strang, a déclaré la tendance est à la baisse. C'est un lent déclin, mais cela montre que ce que nous faisons fonctionne.

La ligne d'arrivée est en vue. Encore un effort et nous couperons le ruban. Une citation de :Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

Mélanie Roberge, esthéticienne à Eastern Passage, dans la région d'Halifax, croit que les Néo-Écossais font ce qu'il faut pour sortir de la troisième vague de COVID-19.

J'ai confiance en la Nouvelle-Écosse. Les gens d'ici, on est très sensés. On se tient beaucoup , dit-elle.

Mélanie Roberge (au centre) profite du confinement pour passer plus de temps avec sa famille et préparer la réouverture de son entreprise. Photo : Google Meet

L'esthéticienne Mélanie Roberge a profité du confinement pour faire des travaux d'entretien dans son cabinet. Tout désinfecter : plafond, plancher, recoins, poignées, puis retoucher avec de la peinture et nettoyer toutes mes machines , détaille-t-elle.

Mon garçon travaille sur le site Internet. Il dit "écoute, Maman, on est fermés, mais je m'assure que dès qu'on ouvrira, on sera prêts". Une citation de :Mélanie Roberge, propriétaire du cabinet LeVerve MediSpa

L'esthéticienne reconnaît cependant que, pour elle, le déconfinement prendra du temps. Je comprends que je ne serai pas la première à ouvrir parce qu'il faut enlever le masque , explique-t-elle.

Les rassemblements restent interdits en Nouvelle-Écosse jusqu'à mi-juin. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, doit présenter le plan de déconfinement vendredi, à 14 h.

Le médecin hygiéniste en chef a dit plusieurs fois que le déconfinement serait progressif et s'effectuerait dans le sens inverse du confinement, c'est-à-dire en commençant par les activités les moins risquées.