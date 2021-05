Agrandissement du Centre d’accueil Roger-Séguin : encore des ficelles à attacher

Mercredi matin, la trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Valérie Parisien, a pris soin de rappeler aux maires que certaines ficelles doivent encore être attachées.

Le CARSCentre d’accueil Roger-Séguin doit notamment obtenir une garantie de financement de la part d’Infrastructure Ontario.

C'est sans compter qu'un tel engagement financier affecterait la capacité d’emprunt des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

C’est un engagement à long terme. Ça sera considéré comme une dette. Effectivement, ça viendrait affecter notre capacité à aller chercher du financement , a expliqué la trésorière.

500 000 $ annuellement sur une période de 25 ans

La participation financière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell au projet serait de 500 000 $ annuellement sur une période de 25 ans.

Cette contribution totalisant 12,5 M$ permettrait de compléter le montage financier du projet dont les coûts, eux, s’élèvent à près de 50 M$.

Cela dit, à ce stade, certains détails doivent encore être éclaircis.

Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland (Archives) Photo : Radio-Canada

Chose certaine, le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, a tenu à réaffirmer l'importance du projet pour sa municipalité, mais aussi pour l'ouest des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

En fait de développement économique, c’est un beau projet. [Les CUPRComtés unis de Prescott et Russell ] sont prêts à mettre de l’argent un peu partout. Celui-là est certain. Il y a des emplois d’un bord, puis de l’autre , a indiqué le maire de la Cité de Clarence-Rockland qui est à l’origine de cette demande d’appui financier.

Favorable à la poursuite des discussions avec le Centre d'accueil Roger-Séguin, le maire de Russell, Pierre Leroux, a souligné l’importance d’élaborer une entente qui ne prête pas à interprétation.

L’accord proposé par les CUPRComtés unis de Prescott et Russell inclurait, entre autres, une clause échappatoire permettant à tout conseil futur de se retirer sans répercussions légales.

Si [les CUPRComtés unis de Prescott et Russell ont] une clause pour sortir n’important quand, quelle sorte de garantie que ça donne [au CARSCentre d’accueil Roger-Séguin ] pour aller chercher les autres fonds [nécessaires à la réalisation du projet]? Il va y avoir des enjeux qui vont venir avec ces discussions-là , a souligné M. Leroux.

Paula Assaly, mairesse de Hawkesbury (Archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La mairesse de Hawkesbury, Paula Assaly, admet que l'imposition d'une telle condition est délicate.

Si j’étais le CARSCentre d’accueil Roger-Séguin , j’aurais beaucoup d’inquiétude qu’on retire mon appui financier [...]. C’est ça qui m’inquiète, que l’on donne des attentes à des gens qui vont travailler très fort sur un projet et après ça, on leur retire le tapis sous les pieds , a-t-elle indiqué.

Et si les CUPR Comtés unis de Prescott et Russell achetaient la résidence?

La possibilité que les CUPRComtés unis de Prescott et Russell fassent l’acquisition du CARSCentre d’accueil Roger-Séguin a également été évoquée.

Toutefois, ce scénario est écarté pour l’instant.

[Une résidence à but non lucratif qui devient propriété d’une municipalité de palier supérieur], ça ne [s’est jamais] fait en Ontario. [...] Ça serait un processus long et complexe , explique le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien.

Une proposition d'entente sera soumise aux maires à la prochaine réunion plénière du conseil, le 9 juin prochain.