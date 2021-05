50 % des employés mis à pied à l'usine d'AEM Canada de Cap-Chat

Près de la moitié des 45 employés perdront temporairement leur emploi dès cette semaine, selon la direction de l'entreprise.

Les 22 employés visés en ont été avisés en fin de journée mardi.

Ils devraient être rappelés au travail dès que l'entreprise signera de nouvelles ententes commerciales, selon le président-directeur général d'AEM Canada, Charles Taschereau.

Ce sont des gens qu’on a choisis un par un, qu’on a formés et qui font tous un très bon travail. C’est sûr qu’on veut les rappeler le plus tôt possible. Une citation de :Charles Taschereau, président-directeur général d'AEM Canada

On a toujours des discussions avec des acheteurs et des partenaires éventuels. On pensait que ça se mettrait en place très rapidement, mais avec l’économie mondiale telle qu’elle est, avec le contexte de pandémie, même si ça s’améliore, les gens sont un peu nerveux à l’idée de se s'engager à long terme , indique-t-il.

Sans toutefois donner de date précise, M. Taschereau croit que des ententes pourraient être signées dans les prochaines semaines , permettant ainsi à l’usine de reprendre une activité plus importante.

En attendant, la direction de l’usine concentrera sa production de matériel de plus haute qualité, là où il y a plus de demandes , ajoute Charles Taschereau.

AEM Canada a acquis l'usine de Cap-Chat en avril 2020 après avoir acheté les actifs de Technologies Orbite.