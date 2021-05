Mort après une intervention au Super C : pas d'accusations portées contre les policiers

Selon le rapport d’autopsie cité par le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales dans un communiqué publié mercredi, le décès est attribuable à une polyintoxication aux drogues usuelles et d’abus . Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales conclut que le décès de l’homme n’a pas été causé par l’intervention policière.

L'événement était survenu le 25 juillet dans le stationnement du Super C, situé sur la rue King Est, dans l’arrondissement de Fleurimont.

En fin d'avant-midi, les policiers avaient été appelés sur place parce qu’un homme déambulait de manière anormale, voire agressive dans le stationnement.

Le suspect avait été rattrapé par un patrouilleur. Celui-ci avait utilisé du poivre de Cayenne, puis l'avait frappé d'un coup de poing pour le maîtriser.

L’homme de 33 ans, qui avait indiqué aux ambulanciers paramédicaux avoir consommé des pilules et du ICE (métamphétamine), a été transporté à l’hôpital. Il est tombé en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée, puis est décédé.

La force a été utilisée de façon raisonnable

La décision du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales de ne pas porter d’accusation criminelle contre les policiers du SPSService de police de Sherbrooke a été prise à la suite de l’analyse des éléments de preuve recueillis par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision , explique la porte-parole du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales , Me Audrey Roy-Cloutier.

Selon le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales , les policiers étaient autorisés dans les circonstances de cette affaire à utiliser une force qui a été jugée raisonnable et nécessaire pour maîtriser le suspect.