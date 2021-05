Police de Saguenay : le changement de niveau devra venir avec du financement

Dans son rapport publié mardi, le comité a suggéré de faire passer le service municipal du niveau 2 à 3.

Les citoyens et citoyennes de Saguenay paient bon an, mal an, année après année, à travers leurs impôts provinciaux un montant de 15 M$ pour payer les différents services de la Sûreté du Québec (SQ) qui sont maintenus à travers la région, mais pour lesquels on ne reçoit pas nécessairement nous un retour. Donc, on parle de financement, je pense que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a été claire à l'occasion de tout ce remaniement , a-t-elle exprimé.

Saguenay est la seule municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean à posséder son propre service de police, qui dessert également la municipalité de Larouche. La communauté autochtone de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, a également son service de sécurité publique. Tout le reste de la région est couvert par la Sûreté du Québec.

Lors d'un point de presse mercredi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a cependant refroidi les attentes des membres du comité en mentionnant qu'il n'était pas question pour le moment de passer de 31 à 13 services de police comme le recommandait le comité, disant que la question serait étudiée à long terme. Elle n'a cependant pas parlé de ce qui arriverait au rehaussement de niveau, comme il était planifié de le faire pour la police de Saguenay. L'idée derrière cette recommandation visait à ce qu'un service de police aux responsabilités accrues dépende moins de la SQSûreté du Québec .

En entrevue lors de C'est jamais pareil mercredi matin, le conseiller municipal responsable de la Commission de sécurité publique à Saguenay, Kevin Armstrong, avait expliqué quelles seraient les nouvelles responsabilités du service de police si Québec va éventuellement de l'avant.

Le niveau 3, par exemple, inclut des responsabilités supplémentaires au niveau des enquêtes, que ce soit pour le meurtre, l'extorsion, tout ce qui est cybercriminalité, gangstérisme, pornographie juvénile. Également, plus au niveau opérationnel, on a des services de soutien, par exemple, des chiens pisteurs ou le groupe d'intervention qu'on n'a pas nécessairement à Saguenay. Donc, il y a différentes responsabilités qui sont énumérées comme ça qui se verraient ajouter à notre service de police actuel , avait-il envisagé.

En ce qui a trait à Mashteuiatsh, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) avait critiqué par communiqué mardi le rapport qui ne serait pas parvenu à saisir la réalité complexe dans laquelle doivent opérer les services policiers des Premières Nations.

Avec des informations de Nicolas St-Pierre et Michel Gaudreau