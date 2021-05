La marina de Trois-Rivières sera rénovée

Un investissement de 1,3 M$ permettra entre autres de faire la mise à niveau du système électrique désuet.. Le nouveau système électrique devrait mieux répondre à la demande grandissante en électricité des bateaux plus gros.

Les quais seront aussi changés et des ancrages plus lourds seront intégrés pour faire face aux bourrasques de plus en plus fortes. Finalement, un bloc sanitaire flottant sera installé pour faciliter l’accès à certaines sections des quais de la marina.

Le directeur général d’Innovation et développement économique Trois-Rivières Mario De Tilly estime que ces travaux permettront à Trois-Rivières de se positionner comme une destination nautique de choix au Québec. Chaque année, entre 600 et 800 visiteurs accostent à la marina de Trois-Rivières.