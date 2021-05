Usine de traitement des eaux usées à Erin : pas d’examen environnemental fédéral

Ottawa n'ordonnera pas un examen environnemental qui aurait causé une pause dans la construction d’une usine de traitement des eaux usées à Erin, en Ontario. Selon certains groupes de conservation et d'habitants, celle-ci menace une rivière d'eau « pure ».

Dans une décision rendue publique mercredi, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a déclaré que les effets néfastes de l'installation seront limités par la conception du projet et que l'usine devra se conformer à une multitude de lois environnementales.

L'usine proposée pourrait éventuellement déverser jusqu'à 7,2 millions de litres d’eaux usées traitées chaque jour dans la rivière West Credit. Ce ruisseau est l’habitat d'une des rares populations d'ombles de fontaine sauvages restantes dans cette partie de la province.

Une coalition de cinq organisations de conservation et de personnes concernées avait officiellement demandé à M. Wilkinson d'intervenir et de désigner le projet pour une évaluation fédérale des incidences sur l'environnement, comme il l'a fait récemment avec le projet d’autoroute 413.

Cela aurait probablement retardé la construction sur les phases initiales de l'installation - qui devrait commencer plus tard cette année - et potentiellement conduire à des changements de conception ou même à une annulation du projet.

L'usine permettrait la construction de nouveaux lotissements dans la ville, qui est en pleine croissance, mais encore largement rurale. Celle-ci se situe à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Toronto. Déjà aux dernières étapes de la conception, les plans de l'installation ont été approuvés par le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario en août 2019.

Les opposants au projet, regroupés dans une organisation appelée Coalition for the West Credit River, ont déclaré à CBC News plus tôt ce mois-ci qu'ils estimaient que l'évaluation environnementale municipale avait échoué dans plusieurs aspects clés.

Parmi eux, a déclaré le groupe, il y avait une incapacité à prendre en compte les impacts futurs du changement climatique sur le système fluvial naturel et la température des eaux qui seraient déversées dans la West Credit.

La coalition et de nombreux habitants - en particulier ceux qui vivent en aval d'Erin - ont également déclaré que le processus de consultation communautaire était défectueux. Une pétition en ligne en faveur d'un examen fédéral a recueilli plus de 21 000 signatures, tandis que 670 personnes ont écrit des lettres à M. Wilkinson pour demander que le projet soit interrompu.

Le député conservateur Kyle Seeback, qui représente la circonscription de Dufferin – Caledon où se trouve la rivière West Credit, a également présenté une pétition à la Chambre des communes pour appuyer une possible action fédérale.

Ce ruisseau est l'habitat d'une des rares populations d'ombles de fontaine sauvages restantes dans cette partie de la province.

La Coalition for the West Credit River n’avait pas répondu à une demande de commentaires de CBC News au moment de publier cet article.

La ville d'Erin se trouve quant à elle dans une position difficile. Elle s'attend à une croissance substantielle de sa population dans les décennies à venir. Elle projette de voir sa population passer d'environ 4500 à 10 000 d'ici 2040.

Et la municipalité compte actuellement sur des fosses septiques vieillissantes, qui elles-mêmes présentent des risques environnementaux.

Mais les opposants soutiennent que les déversements de l'usine de traitement des eaux usées menaceraient la truite de ruisseau en bonne santé et sauvage qui habite la West Credit.

Le développement urbain, industriel et agricole a contribué à une baisse drastique du nombre de rivières et de ruisseaux de l'Ontario qui peuvent accueillir l'omble de fontaine sauvage.

Avec les informations de CBC News