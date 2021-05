La fermeture du pont de Routhierville donne des maux de tête

Le ministère des Transports a trouvé des dommages à la structure du pont patrimonial ce qui l’a forcé à en bloquer l'accès.

Le pont couvert de Routhierville est inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. L’infrastructure longue de 78,53 mètres a été construite en 1931. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Deux petites entreprises dépendent en grande partie du pont, dont l'Auberge–Pourvoirie de la rivière Matapédia.

Il y a une tuile qui m’est tombée sur la tête et ça blesse beaucoup , exprime émotivement le propriétaire, André Bélaëff, après une année difficile en raison de la pandémie.

C’est un gros coup dans les reins et je vous dis que ça fait mal en maudit, surtout avec la COVID là. L’année passée fermé. Cette année, je ne m’attendais pas à être fermé. Une citation de :André Bélaïeff, propriétaire, Auberge–Pourvoirie de la rivière Matapédia

André Bélaïeff a arrêté ses activités à la pourvoirie dans la dernière année à cause de la pandémie. Il craint les conséquences financières de la fermeture du pont couvert cette année. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les clients d’André Bélaïeff peuvent quand même se rendre chez lui, mais ils doivent faire un détour de 17 kilomètres sur un chemin de gravier de l’arrière-pays en passant par Sainte-Florence.

Selon lui, ce détour ne plaît pas aux touristes québécois qui sont nombreux à annuler leur séjour.

Ces annulations s'ajoutent au fait que les clients internationaux sont toujours absents en raison de la pandémie qui perdure.

M. Bélaïeff déplore le manque de communication du Ministère. Si ça avait été à Montréal, ça aurait été complètement différent. Mais ici là, on n’en a rien à foutre. Moi, c’est comme si je n’existais pas ici là. Ça, je ne peux pas l’accepter. Ça blesse. Ça m’a vraiment fait mal.

Louis-Philippe Tanguay s'occupe d'un petit atelier où sont présentées les œuvres de sa conjointe, Catherine Perdreau. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le copropriétaire d’un atelier d’art, Louis-Philippe Tanguay, souligne que les gens pourront tout de même traverser le pont à pied.

Il estime que cette solution de rechange ne l'empêchera pas de perdre les trois quarts de sa clientèle cet été.

J’ai ma galerie d’art, que j’ouvre le 15 mai, qui est censée être ouverte, mais qui ne l'est pas avec la pandémie. En plus de ça, on va avoir des problèmes avec les rebuts. Les vidanges… le bac est de l’autre côté de la rivière.

Le propriétaire de la pourvoirie aimerait bien avoir un dédommagement pour faire face à la fermeture du pont et de ses conséquences.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, bien au fait de la situation, y croit peu, mais c’est évident que c’est préjudiciable soutient-il. Ça s’ajoute aux inconvénients liés à la pandémie sur le territoire de la Matapédia. Moi, je souhaite qu’on lui donne l’heure juste. Est-ce qu’on a un horizon prévisible pour rouvrir le pont?

Recherche de réponses

Le MTQministère des Transports du Québec ferme la porte à un dédommagement.

La porte-parole du Ministère, Julie Marcoux, explique que le pont âgé de 90 ans a subi des dommages à la structure. Il est trop tôt pour préciser l'ampleur des travaux et l'échéancier.

Dans les analyses que le Ministère fait pour les travaux à réaliser, le but premier est de faire des travaux temporaires de renforcement qui vont permettre de rouvrir le pont aux véhicules légers. Une citation de :Julie Marcoux, porte-parole, ministère des Transports du Québec

De 2010 à 2012, des travaux de 2,1 millions de dollars ont été réalisés au pont de Routhierville. Le MTQ assure que les problèmes actuels n'ont rien à voir avec les réparations de l'époque (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle ajoute que les ingénieurs tentent aussi de déterminer les causes des dommages.

Il est trop tôt pour avancer des explications souligne-t-elle. Cependant, elle écarte la théorie que les bris auraient pu être causés par une crue de la rivière Matapédia.

En attendant la réouverture du pont, Mme Marcoux invite les usagers à utiliser la voie de contournement.