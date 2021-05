Les Foreurs en finale... mais toujours loin de leurs partisans

Même si de plus en plus de commerces et de véhicules arborent les couleurs des Foreurs depuis quelques jours, on est loin des vagues d’émotion générées à Val-d’Or lors des précédents championnats remportés par les Foreurs.

Le président Dany Marchand est le premier à reconnaître que la pandémie a éloigné l’organisation valdorienne de ses partisans.

On a mis de l’avant plusieurs initiatives sur les réseaux sociaux pour garder notre contact privilégié avec les amateurs, mais on est conscients que c’est difficile, affirme-t-il. Les gens sont derrière nous, mais il n’y a pas la frénésie de 2014, où la ville était à 100 % Foreurs. On sent un support, mais c’est dur de créer de la magie dans les conditions actuelles.

Des commerces comme Meubles Marchand ont affiché leurs couleurs. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Invaincus jusqu’ici lors des séries, les Foreurs croiseront le fer en finale dès jeudi avec les Tigres de Victoriaville, dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron de Québec. Pour la première fois de la saison dans le circuit Courteau, des amateurs seront admis à compter de samedi, à raison de 2000 par match. Les duels 2 et 3 seront aussi diffusés sur les ondes de TVA Sports, samedi et dimanche.

L’engouement augmente

Si le fan-club des Foreurs n’a pu organiser de voyage en autobus pour la finale, plusieurs partisans ont déjà saisi l’occasion de se procurer des billets, mercredi. Selon la responsable, Chantal Bordeleau, l’engouement des partisans se fait davantage sentir depuis le début du parcours des Foreurs en séries.

On entend beaucoup de gens nous dire que c’est plate parce qu’on a une super bonne équipe et qu’on ne peut pas aller les voir, explique-t-elle. On sait que ça a été plus dur pour les gens de suivre les matchs sur Internet pendant la saison. Mais là on sent encore davantage d’appuis depuis qu’on sait qu’ils vont en finale. Les gens m’appellent pour savoir où acheter des billets.

Le drapeau des Foreurs flotte au-dessus de l'hôtel de ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le responsable de la page Facebook Fans Foreurs , Francis Perron, est persuadé qu’une conquête du championnat par les Foreurs serait accueillie avec fierté par la population de Val-d’Or, même si l’équipe et ses nombreuses vedettes n’ont jamais pu jouer devant ses partisans.

On a essayé de pousser le maximum d’informations via les réseaux sociaux pour que les gens puissent suivre l’équipe et que ça crée un engouement, souligne-t-il. Si on gagne la Coupe, il faut s’attendre à ce que les gens sortent dans les rues et célèbrent, dans la mesure du possible. Dans tout ce qu’on vit, on essaie d’aller chercher tout ce qui est positif. Une Coupe des Foreurs, ça serait un événement heureux auquel les gens vont se rattacher.

Pas de regrets

Le président Dany Marchand se réjouit de savoir que la fin du parcours des Foreurs pourra être suivie par un plus large public, en personne ou à la télévision. Il demeure convaincu que l’organisation a fait le bon choix de tout tenter cette saison, malgré la pandémie.