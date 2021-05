Maple Leafs : il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué

ANALYSE – En avance 3-1 dans leur série de premier tour contre le Canadien, Auston Matthews et sa bande ne sont plus qu'à une victoire de soulager 17 ans de maux pour les partisans des Maple Leafs. L'équipe n'a pas accédé au deuxième tour depuis 2004.

Lors de leurs points de presse quotidiens, on sent que les joueurs des Maple Leafs respirent la confiance, contrairement à ceux du Canadien, le fruit de quelques victoires sans complexe.

On sent aussi qu'ils font preuve de retenue dans leurs propos et dans leurs démonstrations. Ils ne s'avancent pas. Ils ne s'enflent pas la tête après un bon résultat.

Matthews, Mitch Marner, William Nylander et Morgan Rielly ont tous goûté à des échecs crève-cœur en séries depuis leur arrivée. En 2018 et en 2019, les Bruins de Boston avaient éliminé les Maple Leafs en sept matchs. L'an dernier, ce sont les Blue Jackets de Columbus qui les ont évincés du tournoi printanier lors du dernier match d'une série au meilleur de cinq rencontres.

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit-on. La leçon a été retenue à Toronto.

L'entraîneur-chef Sheldon Keefe ne croit toutefois pas que les joueurs de la formation actuelle sont responsables des 17 années de disette. Après tout, ils ne sont pas responsables des échecs du début des années 2000.

Ce groupe, pour moi, a sa propre identité et n'est pas attaché à quoi que ce soit qui s'est produit dans le passé. C'est important de s'en souvenir en nos murs. Ces joueurs n'ont pas cette responsabilité, mais en tant qu'organisation, bien sûr, nous devons livrer la marchandise pour nos partisans et on s'est offert une belle chance de le faire ici , a-t-il dit à l'aube du cinquième match de la série opposant les Leafs au Canadien.

La raison pour laquelle cela fait autant d'années, c'est parce que clore une série est une chose très difficile à faire et nous avons beaucoup de respect pour notre adversaire. On sait que le match demain soir sera le plus dur de toute cette série. Une citation de :Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs

Une équipe unie et plus mature

Jason Spezza et Joe Thornton ont chacun inscrit un but mardi. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les expériences passées, seules, ne suffisent pas pour expliquer le calme et l'apparente impassibilité des joueurs des Maple Leafs dans cette série, selon l'entraîneur. Sheldon Keefe note un sentiment d'unité et de camaraderie beaucoup plus présent que par le passé au sein de son vestiaire.

Nous avons une vraie équipe , fait-il remarquer. Pour cela, il vante les mérites des vétérans qui se sont greffés à sa formation, tels que Jason Spezza et Joe Thornton.

Les joueurs ont du plaisir. Ils aiment passer du temps ensemble. Ce qui était une grande priorité pour nous à l'approche de la saison, c'était de créer cet environnement. Alors on y a songé en faisant des ajouts à l'équipe et ça s'est matérialisé de la façon qu'on l'espérait. Je pense que ç'a été la vraie fondation pour nous tout au long de la saison régulière et jusqu'à ce moment-ci et ce qui nous a permis d'en arriver ici.

Par ailleurs, le capitaine John Tavares, qui a été victime d'un coup à la tête et d'une blessure à un genou lors du premier match et qui ratera le reste de la série, continue de s'impliquer auprès du groupe. Il envoie des notes par message texte aux joueurs avant les matchs et il parle à ses coéquipiers par visioconférence dans le vestiaire après les victoires, selon ce qu'a révélé William Nylander.

Une proie touchée, mais pas sans défense

Les joueurs du Canadien n'ont inscrit que quatre buts en autant de matchs. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les Maple Leafs sont donc en bonne position pour fermer les livres jeudi. Carey Price est phénoménal devant la cage du Canadien, mais ses coéquipiers ne lui offrent aucun appui. Montréal n'a inscrit que quatre buts depuis le début de la série, soit autant que William Nylander à lui seul.

Du côté de Toronto, l'attaque est diversifiée. Jason Spezza et Alex Galchenyuk ont autant de points qu'Auston Matthews et Mitch Marner. Alex Kerfoot se surpasse aux côtés de Nylander sur le deuxième trio, en remplacement de John Tavares et Nick Foligno. En fait, parmi les principaux joueurs des Leafs ayant disputé au moins trois matchs dans la série, seul Zach Hyman tarde à s'inscrire au pointage.

L'avantage numérique du CH est aussi anémique. Le Tricolore ne marque pas le moindre but malgré 6:29 à l'avantage d'un homme en moyenne chaque match, le quatrième plus haut total pour une équipe depuis le début des séries. Une partie du blâme revient toutefois à Marner, Kerfoot et Hyman qui font un travail énorme pour les Maple Leafs en désavantage numérique.

La constance des joueurs du Tricolore est aussi en cause. L'effort diffère selon les périodes. Le Canadien est tantôt bon, tantôt complètement absent du jeu. Josh Anderson avait promis une équipe plus affamée lors du quatrième match, mais rien n'a changé. L'entraîneur-chef Dominique Ducharme l'a encore souligné mercredi.

Toronto doit capitaliser sur ces difficultés persistantes des représentants de la Sainte-Flanelle pour mettre un terme à la série avant qu'ils ne trouvent finalement leur erre d'aller. Un sixième match à Montréal devant 2500 spectateurs n'est pas de bon augure pour Toronto et l'histoire de l'équipe liée aux matchs ultimes n'inspire pas confiance non plus.