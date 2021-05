37 nouveaux cas de COVID-19 et 94 rétablissements en Nouvelle-Écosse

Des 5023 tests de dépistage contre la COVID-19 analysée dans les dernières 24 heures en Nouvelle-Écosse, 37 se sont révélés positifs. De plus, 94 personnes malades sont rétablies depuis mardi.

Bien que 11 nouveaux cas se situent dans la région de l’est et 4 dans la région nord, la majorité des nouveaux cas se situent encore au centre, dans la région d’Halifax, soit un total de 22.

Il y a toujours de la transmission communautaire dans le secteur du centre et, dans une certaine mesure, à Sydney. On surveille de près la situation dans les secteurs du nord et de l’ouest pour voir s’il y a de la transmission communautaire , peut-on lire dans un communiqué de presse de la province mercredi.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique continue de diminuer et passe de 846 à 787 cas actifs.

On comptait mercredi 72 patients atteints de cette maladie dans les hôpitaux de la province, dont un total de 19 se trouvant aux soins intensifs.

C’est une augmentation de 20 personnes hospitalisées dans les dernières 24 heures.

Campagne de vaccination

Selon Santé Nouvelle-Écosse, plusieurs plages de rendez-vous pour des tests de dépistage de la COVID-19 sont vacantes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Je suis ravi que notre plan de vaccination avance plus rapidement que prévu. Dès que vous en aurez l’occasion, faites-vous vacciner , affirme le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.