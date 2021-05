Nouvelle cohorte pour la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires dans la région

Cet été, 66 nouvelles personnes pourront suivre la formation accélérée pour devenir préposés aux bénéficiaires en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHLSD) en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le cours commencera au début juillet dans trois centres de formations professionnelles de la région : Bel-Avenir à Trois-Rivières, Vision 2020 à Victoriaville et Paul-Rousseau à Drummondville.

Il y a environ un an, le gouvernement Legault a mis sur pied ce programme de formation accélérée d’une durée de 12 semaines permettant d'obtenir une attestation d'études professionnelles afin de combler le criant besoin de personnel dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en pleine pandémie.

Les autorités régionales de la santé rappellent que les participants recevront une bourse d’études d’environ 9000 $ et qu’une fois diplômés, ils obtiendront un poste permanent.

La période d’inscription commence ce mercredi et se poursuivra jusqu’au 24 juin sur le site travaillerensanté  (Nouvelle fenêtre) .

Près de 500 préposés recrutés grâce à ce programme

En Mauricie et au Centre-du-Québec, 453 préposés aux bénéficiaires ont maintenant terminé le programme et travaillent pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Cette nouvelle cohorte sera la quatrième dans la région depuis la mise en place de ce programme.

L’ajout de préposés aux bénéficiaires a été la clé du succès, dans la dernière année, au sein de nos 27 CHSLD. Depuis leur entrée, la situation de pénurie de main-d'œuvre s’est grandement améliorée pour ce titre d’emploi , affirme le directeur du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Sébastien Rouleau, par voie de communiqué.

Avant même que la pandémie de COVID-19 ne frappe, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec peinait à recruter des préposés aux bénéficiaires.

Onze nouveaux cas et éclosion dans une RI

Les autorités régionales de la santé répertorient 11 nouveaux cas de COVID-19, dont 9 au Centre-du-Québec et 2 en Mauricie.

Sept des nouveaux cas se trouvent dans la MRC de Drummond, 2 dans l'agglomération de La Tuque, un dans la MRC de Nicolet-Yamaska ainsi que dans la MRC d'Arthabaska.

Une résidence intermédiaire (RI) de Drummondville est aux prises avec une éclosion de COVID-19. 10 personnes qui habitent aux Résidences René-Léosa ont contracté le virus ainsi que trois employés.

Dix personnes sont hospitalisées en raison du virus, ce qui représente une baisse de deux. Trois personnes se trouvent toujours aux soins intensifs.

On compte désormais moins de 200 cas actifs sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec (196), ce qui représente une baisse de 17. Un peu plus de 60 % des cas actifs se trouvent au Centre-du-Québec.