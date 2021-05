Une maison mise en vente à 1 $ à Toronto

L'agent immobilier Paul Poliszot de la firme Rexig qui gère la vente raconte que la propriété, qui contient deux appartements, a d'abord été mise en vente pour 1,4 million de dollars en avril.

Toutefois, le vendeur n'a pas obtenu le prix escompté à l'époque, d'où l'idée de l'afficher ce mois-ci au prix nominal de 1 $.

On voulait attirer le plus de paires d'yeux possible.

M. Poliszot n'a pas voulu révéler la valeur des offres qu'il a reçues jusqu'à maintenant, mais il dit avoir plusieurs acheteurs sérieux et s'attend à une vente d'ici environ une semaine.

Sa firme a déjà eu recours avec succès à cette approche par le passé, ajoute-t-il, affirmant que cette stratégie est « répandue » dans le secteur immobilier commercial, entre autres pour la vente de terrains vacants.

Quelques autres maisons et un condominium sont aussi en vente actuellement pour la somme de 1 $ à Toronto.

D'autres agents immobiliers critiquent le recours à cette tactique pour la vente d'une résidence.

Pour M. Marchildon, si la propriété est affichée à 1 $, les acheteurs n'ont aucune idée du véritable prix que recherche le vendeur.

Il raconte que nombre d'acheteurs trouvent déjà « assez stressant » le processus actuel d'offres secrètes et de surenchères. Il aimerait voir plus de transparence dans les offres.

L'agente Gemma Leggett de la firme Remax réclame elle aussi des changements, disant qu'il faut arrêter de jouer à des jeux . Selon elle, le prix demandé devrait refléter le prix que le vendeur veut obtenir.

On est dans un cercle vicieux [actuellement] où on affiche des prix qui ne sont absolument pas les prix que le vendeur acceptera , raconte-t-elle.

Les acheteurs commencent à en avoir marre, parce qu'ils voient un prix et ils savent automatiquement que ça va être 100 000 $ à 200 000 $ de plus et qu'ils vont être en compétition avec cinq ou six offres.

Une citation de :Gemma Leggett, courtière