Décès du chef Jean-Claude Chartrand : L’Orée du Bois ouvrira le 28 mai

Le 31 mars, M. Chartrand a été subitement emporté par la COVID-19.

Connu pour sa personnalité flamboyante et son sens de l'humour, son départ soudain a créé une onde de choc partout en Outaouais.

Dès la fin de semaine prochaine, vous pourrez venir savourer un bon repas sur notre terrasse en plus de venir prendre un verre à la mémoire de chef Jean-Claude , écrit l’administration sur la page Facebook du restaurant.

Le gouvernement du Québec a annoncé que l'Outaouais va passer en zone orange le lundi 31 mai. La salle à manger de L’Orée du Bois accueillera ses premiers clients le mercredi suivant, le 2 juin.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Josée Brunet Chartrand, l’épouse du défunt et propriétaire du restaurant dit qu’il manque désormais un gros morceau à L’Orée du Bois.

Je ne peux pas laisser tomber un rêve qu'on a partagé pendant 37 ans [...]. Avec l’équipe, hier [mardi], on a remonté les tables, les chaises et maudine, que ça me fait du bien. Je vais me sentir plus près de lui encore. Une citation de :Josée Brunet Chartrand, propriétaire de L'Orée du Bois et épouse du défunt

Des bougies et des fleurs ont été déposées, mercredi, au restaurant L'Orée du Bois, qui a perdu son chef propriétaire, Jean-Claude Chartrand. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mme Brunet Chartrand dit que le menu sera simplifié avec une table d’hôte plus simple. Et pour remplacer le chef, elle dit que l’entreprise était déjà dans le processus de trouver de la relève.

On était déjà tranquillement en relève pour la cuisine. Ça faisait déjà un an qu’on travaillait avec des experts en relève d’entreprise , soutient Mme Brunet Chartrand. On avait déjà trouvé un sous-chef et on travaillait avec lui pour prendre la relève. Il prend la relève un peu plus rapidement que prévu.

La pénurie de main-d'œuvre touche aussi cette entreprise et la propriétaire dit avoir de la difficulté à trouver des employés pour reprendre le rythme habituel du restaurant.