Québec solidaire ( QSQuébec solidaire ) et le Parti québécois ( PQParti québécois ) se sont indignés des réponses offertes la veille par le premier ministre. Selon le chef du PQParti québécois , Paul St-Pierre-Plamondon, François Legault parle d'électoralisme de manière décomplexée en répondant tant à Québec solidaire qu'au Parti québécois : "Vous n'avez pas de députés dans la région de Québec."

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon (archives) Photo : Radio-Canada

Il accuse la CAQCoalition avenir Québec de vouloir dépensez dix milliards de dollars pour la satisfaction de dix comtés et déplore de la part du parti au pouvoir un niveau d'arrogance qu'on n’a pas vu depuis longtemps ici à l'Assemblée nationale .

Cette manière-là méprisante de balayer les critiques de l'opposition sur le 3e lien, moi ça me rappelle la politique à la Maurice Duplessis , a renchéri le cochef de QSQuébec solidaire , Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me rappelle la politique où on achète des votes avec des bouts de route payés par les contribuables.

À la période de questions, la ministre responsable de la Capitale-Nationale a balayé ces critiques du revers de la main. Que les partis d'opposition soient contre, bon, à quel point sont-ils représentés dans ces régions là? La question se pose. Ça explique peut-être en partie leur désintérêt pour la chose , a répondu Geneviève Guilbault.

Considérations environnementales

Le Parti libéral du Québec a quant à lui choisi d’attaquer sur le front environnemental. Le porte-parole en matière de transports, Enrico Ciccone, juge que la CAQCoalition avenir Québec se pétait les bretelles avec l'annonce du plus gros tunnel au monde alors que les travaux préliminaires doivent commencer avant même qu’un embryon de BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement prenne forme .

Les travaux préparatoires auront lieu avant les élections de 2022. Le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , après les élections. Quelle coïncidence , a ironisé sa collègue Isabelle Melançon.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault répond aux questions sur le 3e lien au Salon bleu. Photo : Radio-Canada

Bien que toutes les questions des libéraux étaient adressées au ministre de l’Environnement, c’est systématiquement la vice-première ministre qui s’est levée pour prendre la parole. Sans jamais parler d’environnement, elle a plutôt accusé le Parti libéral du Québec d’avoir ménagé la chèvre et le chou pendant des années en se disant en faveur d’un 3e lien, mais en ne faisant rien de concret pour qu’il se réalise.

Congestion au centre-ville

Sur la Rive-Nord, les députés solidaires de Taschereau et Jean-Lesage s’inquiètent aussi du flot de véhicules qui entreront au centre-ville de Québec par le 3e lien, que ce soit sur l’autoroute Dufferin-Montmorency ou Laurentienne.

Après le plus gros tunnelier du monde, on aura peut-être le plus gros bouchon à Québec. […] C'est quoi le but de la CAQCoalition avenir Québec ? Réduire la congestion ou acheter des votes? s’indigne Sol Zanetti. Catherine Dorion juge de son côté que la ministre responsable de la Capitale-Nationale ne connaît rien au transport en commun dans la région et lance que ça explique peut-être pourquoi les idées de la CAQCoalition avenir Québec en transport à Québec sont aussi pouish .

Catherine Dorion, députée solidaire de Taschereau Photo : Radio-Canada