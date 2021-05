La flambée des prix des matériaux pèse sur le marché de la rénovation

Lorsque la pandémie commence en mars 2020, Bienvenu Ngueti est au beau milieu des travaux d'aménagement de son sous-sol. Le résident de Bowmanville a alors la mauvaise surprise de voir les prix des matériaux progressivement monter.

Alors, il m’est arrivé d’entrer à Home Depot pour acheter d’autres matériaux, notamment des choses qui étaient en rapport avec le bois. Je me suis rendu compte que les prix avaient triplé , explique-t-il.

M. Ngueti s’est fait expliquer dans les magasins que cette augmentation était due à une baisse dans l’approvisionnement, certaines usines de traitement de bois ayant fermé en raison de la pandémie.

J’ai demandé à la caissière si ce que je voyais-là c’était vraiment le prix affiché ou l’étiquette d’un produit avait été déplacée et malencontreusement affichée sur un autre produit, parce que la différence était énorme c'est-à-dire de 3 $ à 8 $. Une citation de :Bienvenu Ngueti, résident de Bowmanville.

Bienvenu Ngueti pense qu'il faudrait peut-être attendre la fin de la pandémie pour envisager des travaux de rénovation. Photo : Gracieuseté de Bienvenu Ngueti

Bienvenu Ngueti s’estime chanceux, considérant qu’il aurait dépensé beaucoup plus d’argent s’il avait entamé ses travaux après le début de la pandémie.

Le devis que j'avais fait au départ était d’environ 15 000 $, si je devais réaliser le projet après la COVID ou pendant cette période-là, le devis aurait carrément doublé , indique-t-il.

Des factures imprévisibles

Les professionnels n'échappent pas au phénomène.

Pour Alexandre Hébert, propriétaire de Handy Hubby Inc., une entreprise de rénovation et de paysagement à Sarnia, difficile de savoir si et quand les prix vont diminuer alors que la tendance à la hausse se confirme de mois en mois.

Je prends par exemple un 2x4 qui est probablement la pièce de bois la plus utilisée en construction. Si je remonte à l'année dernière au début de la pandémie, on payait environ 4 $ pour un morceau de bois. [...] Aujourd’hui on paie entre 10 et 12 $ pour le même morceau de bois , souligne-t-il.

Les hausses de prix sont parfois si soudaines et importantes que l'entrepreneur n'est plus en mesure de garantir les prix qu'ils annoncent à ses clients.

Entre le vendredi et le lundi, il y avait eu une augmentation de pratiquement 50 % [sur les 2x4]. C’est juste impossible pour une entreprise de survivre en prenant ce déficit-là , précise-t-il.

Je suis franc dès le départ avec eux [les clients]. C’est-à-dire que dès que je présente un devis, j’ai pris la peine d’indiquer sur mon devis que je ne peux pas garantir le coût réel du projet plus de 7 jours. Une citation de :Alexandre Hébert, entrepreneur.

Cette fluctuation des prix, explique Alexandre Hébert, a quelquefois été à l’origine de différends avec des clients qui n'acceptent pas la facture qu’il leur soumet. L'entrepreneur affirme d'ailleurs avoir été plusieurs fois contraint d’absorber une partie des coûts pour minimiser l’impact sur ses clients.

Rock Gascon doute que les prix du matériel de construction baissent après la pandémie. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pour éviter ces désagréments, Rock Gascon, entrepreneur à Windsor, n’offre aucune garantie sur les prix des matériaux.

Si c’est moi qui vais chercher le matériel, je ramène la facture au client. Je lui dis, c’est ça que j’ai payé, c’est ça que tu me dois , indique-t-il.

Retards de livraison

Au-delà de la question des dépassements de coûts qui sont de plus en plus fréquents, il y a aussi celle des retards de livraison.

Dans le paysagement, on ne reçoit pas de matériaux. En ce moment, j’ai cinq projets en attente juste pour avoir les pierres pour être capable de faire le projet. Je parle à mes fournisseurs. Il n’y a personne qui a reçu aucune pierre depuis l’automne dernier , confie Alexandre Hébert.

J’avais un projet pour une salle de bain. La douche elle-même était en commande spéciale. Normalement, en commande spéciale, on parle de deux à quatre semaines. Là dans ce cas-ci, une fois commandée, ça a pris entre huit et neuf semaines avant de recevoir la même douche. Une citation de :Alexandre Hébert, entrepreneur

Fort de cette expérience, M. Hébert ne donne désormais plus de date de livraison à ses clients que lorsqu’il a réuni tout le matériel.

Je fais tout mon possible pour ne pas commencer les projets avant d’avoir tout en main , explique-t-il

Cette façon de faire lui coûte cependant de l'argent.