Début imminent de la construction de la maison des aînés de Rimouski

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme que le chantier de construction de la maison des aînés et alternative de Rimouski sera bientôt lancé.

Le bâtiment de trois étages sera construit à l'angle de l'avenue Léonidas Sud et de la rue Madeleine-Gleason, dans le quartier Saint-Pie X de Rimouski.

Le futur bâtiment pourra loger 72 personnes. Au total, 48 places seront réservées aux aînés et 24 autres aux personnes ayant des besoins particuliers.

Il pourrait s'agir par exemple, d'une personne en déficience physique, de 45-50 ans, qui a une bonne espérance de vie et pour laquelle le réseau de la santé offre des places en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , affirme Frédéric Gagnon, directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Ce n'est pas la place pour ces gens-là, qui veulent des milieux de vie stimulants, dynamiques, différents. Donc les maisons des aînés vont bien répondre à cette clientèle-là , ajoute M. Gagnon.

Pour les aînés aussi, les responsables du projet affirment que l'approche sera complètement différente. Les futures maisons des aînés visent l'ouverture sur la communauté ainsi que d'établir des partenariats avec plusieurs organismes de leur municipalité et des CPECentre de la petite enfance .

L'environnement physique sera aussi intéressant et permettra des salles thématiques et des cours intérieures , ajoute-t-il.

Un environnement comme à la maison, c'est ce qu'on souhaite. Une citation de :Frédéric Gagnon, directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS

Les travaux seront réalisés par la Société québécoise des infrastructures et devraient être terminés à l'automne 2022. Il s'agit d'un projet évalué à plus de 30 millions de dollars.

Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme que les travaux de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, lancés en novembre dernier, devraient aussi être menés à terme à l'automne 2022.

La future maison, située près du parc des Chutes, accueillera 120 personnes. Il s'agit d'un projet évalué à 78 millions de dollars.