Coup de pouce pour un jeu conçu par des sculpteurs

Ces prestigieux prix américains, dont les gagnants seront connus en juin, permettent de donner une visibilité aux fabricants, distributeurs et commerces de jouets spécialisés pour enfants.

Ç'a été l'extase quand on a appris la nouvelle, confie la sculptrice Jocelyne Dodier, copropriétaire de Studiostone Creative avec le sculpteur professionnel Oliver Harwood. Ça fait chaud au coeur de voir que nos efforts sont appréciés.

Jocelyne Dodier estime qu'en tant que finaliste, l'entreprise gagne en reconnaissance et en notoriété au sein de la communauté des fabricants de jouets spécialisés.

Jocelyne Dodier n'hésite pas à donner un coup de main à l'équipe quand nécessaire. Photo : Patou Lauwers

L'entreprise vancouvéroise Studiostone Creative, mise sur pied il y a 8 ans, conçoit, fabrique et vend des trousses éducatives pour initier les 8 à 99 ans à la sculpture de stéatite, plus communément appelée pierre à savon. C'est sa série de trousses permettant de sculpter des animaux tels des ours, des loups et des orques qui est mise en nomination.

Outre une feuille d'instructions bilingue, la trousse comprend une petite pierre à savon dont la forme préliminaire sera peaufinée grâce à une lime sécuritaire et du papier sablé.

Il y a aussi de la cire qui, une fois fondue, permet de boucher les pores de la pierre. Quand elle fond, des couleurs comme le brun, le vert, l'ocre apparaissent comme par magie! Il n'y a jamais deux pièces pareilles , explique avec enthousiasme Jocelyne Dodier.

Travail d'équipe

Tout est fabriqué à la main dans leur atelier de East Vancouver, un espace communautaire que l'entreprise partage avec d'autres sculpteurs.

Six employés découpent sur place la pierre à savon et fabriquent les trousses. Les deux copropriétaires n'hésitent pas à aider la petite équipe à la coupe ou à l'emballage dans les périodes plus achalandées.

C'est d'ailleurs dans cet espace que la rencontre entre Jocelyne Dodier et Oliver Harwood a eu lieu.

J'ai pris un premier cours avec Oliver et un deuxième et un troisième. Ça m'a permis de retrouver ma créativité. Une citation de :Jocelyne Dodier

Oliver Hardwood, sculpteur et copropriétaire de Studiostone Creative. Photo : Patou Lauwers

Jocelyne a d'ailleurs été témoin des premiers balbutiements de Studiostone Creative. Je me souviens quand un enseignant est passé au studio pour demander à Oliver s'il pouvait lui créer un outil pour l'aider à enseigner la sculpture de pierre à savon à ses élèves. C'était le début de Studiostone Creative!

Il y a quatre ans, Jocelyne s'est jointe à l'aventure entrepreneuriale pour devenir copropriétaire. Et depuis, elle contribue notamment au développement des produits. Oliver arrive avec les idées et moi, je lui dis ce que j'en pense, je lui donne des suggestions.

Défis surmontés

Comme de nombreuses entreprises, Studiostone Creative a fait face à d'importants défis depuis l'apparition de la pandémie.

La compagnie a dû, entre autres, annuler sa présence dans les foires commerciales ainsi que tous ses ateliers prévus dans le réseau scolaire.

Avant la COVID, on voyait en moyenne 10 000 élèves par an. Avec la pandémie, tout s'est arrêté d'un coup pour nous. On a même dû laisser aller des employés. Une citation de :Jocelyne Dodier, copropriétaire de Studiostone Creative

Jocelyne Dodier explique que l'entreprise a conséquemment perdu 80 % de ses revenus, ce qui a poussé l'équipe à revoir ses stratégies d'affaires.

L'entrepreneure admet que cette pause imposée a tout de même porté ses fruits. On s'est concentré sur la mise en marché. On est allé chercher des vendeurs aux États-Unis et au Canada et nos ventes ont augmenté. Ça nous a vraiment sauvés! Ça a valu le coup de s'arrêter.

Une nomination qui arrive donc à point pour Studiostone Creative qui a de nouveau le vent dans les voiles.

L'entreprise saura en juin si elle remporte le titre de meilleur jouet arts et artisanat des prix américains ASTRA.