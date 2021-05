Le Canada plus fort que jamais en volleyball à la veille des Jeux olympiques

L’enjeu est grand pour les joueurs de l’équipe canadienne. Seulement 12 places sont disponibles sur la formation, comparativement aux 14 normalement attribuées. Dix-sept joueurs seront de la Ligue des nations et l’intensité est au rendez-vous lors de chaque entraînement.

On sent qu’il y a une grande compétition entre les joueurs. S’ils veulent aller aux Jeux, il faut qu’ils fassent les 12. En 2016, la Ligue mondiale avait haussé notre jeu. Je m’attends à la même chose cette saison , raconte l’entraîneur Glenn Hoag, conscient que l’heure des choix difficiles approche.

L'entraîneur de l'équipe nationale, Glenn Hoag, lors des Jeux olympiques de Rio, en 2016. Photo : Getty Images / Buda Mendes

Environ la moitié de l’équipe sera composée de vétérans des Jeux de Rio, ce qui laisse peu de places disponibles et augmente, du même coup, les bagarres à l’interne pour les postes vacants.

Nous avons tellement de profondeur à chaque position. Il pourrait y avoir plus de joueurs avec nous. En perdant deux joueurs, nous avons de grosses luttes pour chaque position. On le voit à chaque exercice. Nous savons que c’est l’équipe canadienne, le but, c’est d’envoyer le meilleur groupe possible aux Jeux , analyse le libéro Blair Bann, plus vieux joueur de l’équipe à 33 ans.

Le pays a pris le 5e rang aux Jeux de Rio, en 2016. Actuellement classé 10e au monde, le Canada aura l’ambition d’obtenir une médaille olympique. Il doit commencer son tournoi olympique face à l'Italie, médaillée d'argent en 2016.

La compétition est rude au sein de l'équipe nationale de volleyball qui doit attribuer les dernières places disponibles en vue des Jeux de Tokyo. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ça va être extrêmement compétitif. C’est la réalité des 12 meilleures équipes au monde, chaque match sera une grosse bagarre. On veut sortir du pool et participer à la ronde des médailles. Une citation de :Glenn Hoag, entraîneur de l'équipe nationale de volleyball

Nous avons un bon mélange de jeunes et de vétérans. C’est un groupe de guerriers. Tout le monde va à la guerre ensemble. Même contre les grosses équipes, on sait qu’on est au niveau et qu’on est capables de gagner , explique l’attaquant Nicolas Hoag, qui était aussi des Jeux de Rio.

L'absence de spectateurs, une arme canadienne?

L’équipe canadienne de volleyball sera dans une bulle pendant cinq semaines pour le tournoi en Italie. Avec le confinement obligatoire au retour en sol canadien, le calendrier de l’équipe est un véritable casse-tête pour les prochaines semaines. Les joueurs pourraient tout simplement ne pas revenir au pays avant de partir au Japon.

C’est un sentiment de déjà-vu pour la plupart des membres de la formation qui ont été testés sur une base régulière dans leurs différentes ligues professionnelles dans la dernière année.

Il faudra les garder concentrés. La bulle sanitaire pendant cinq semaines sera très restrictive, mais Tokyo risque d’être pareil. On va voir comment les joueurs vont se comporter et s’ajuster, mais ils s’y sont préparés , précise Glenn Hoag.

L'attaquant Nicolas Hoag effectue un smash lors d'un match contre Cuba, à Vancouver, en 2020. Photo : La Presse canadienne / Richard Lam

J’ai pas de contrôle là-dessus, alors je vais me préparer le mieux que je peux pour aller compétitionner. L’absence de spectateurs, on l’a vécue toute l’année. L’ampleur ne sera pas la même aux Jeux, mais tout le monde est préparé mentalement. On est fixé sur les Olympiques et on va arriver là à 100 % , renchérit Nicolas Hoag.

Ils s’en trouvent même au sein de l’équipe pour penser que cette situation sera à l’avantage du Canada. L’énergie du groupe, très énergique et vocal, pourrait se transformer en arme pour la sélection sur le terrain.

Ce sera bizarre, mais je l’ai vécu en Allemagne cette saison. Notre groupe est bruyant. Quand tu es dans un match et que tu entends tout, jusqu’au bond du ballon, ça peut représenter un avantage. Il faudra s’en servir surtout contre les équipes qui n’ont pas ce type d’énergie , souligne Blair Bann avec confiance.

Blair Bann et l'entraîneur-chef, Glenn Hoag, à droite, rigolent pendant une rencontre face à Porto Rico. Photo : The Canadian Press / RICHARD LAM

Encore faut-il que les Jeux aient bel et bien lieu. Un partenaire officiel a demandé l’annulation de l’événement, mercredi matin.

Si tout se passe comme prévu, le Canada sera dans la course pour une médaille lors de la Ligue des nations et le scénario sera semblable au Japon. L’entraîneur compte annoncer la composition finale de sa formation après le tournoi en Italie.