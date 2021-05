Le centre de prélèvements d’Alma déménage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’apprête à déplacer son centre de prélèvements externe d’Alma.

Le centre est présentement situé près des Galeries Lac-Saint-Jean sur la rue du Pont Sud.

À compter du 2 juin, les citoyens devront plutôt se rendre au Centre Alma, sur l’avenue du Pont Nord, pour les prises de sang, les prises d’urine et les autres prélèvements exigés par un médecin.

L’endroit sera accessible du lundi au vendredi et les usagers pourront s’y rendre sans rendez-vous. Il n’y aura toutefois pas de salle d’attente sur les lieux.

D’autres tests plus spécifiques, comme les cytologies et les prélèvements gynécologiques, les tests d’hyperglycémie provoquée, les tests de chlorure dans la sueur et les prélèvements pré-opératoires, continueront d’être disponibles uniquement au centre de prélèvements de l’hôpital d’Alma.