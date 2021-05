Paul Connolly est condamné à 10 ans et demi de prison pour homicide involontaire

L'homme âgé de 40 ans avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, une accusation de vol qualifié, une accusation de séquestration et trois violations d’ordonnances du tribunal.

En juillet 2016, Steven Miller, 25 ans, a été poignardé plusieurs fois et violemment enlevé à son domicile par trois hommes masqués, dont Paul Connolly, qui voulaient voler de la drogue. Sa maison de M. Miller, dans le secteur de Seal Cove, a par la suite été incendiée, et son corps a été transporté sur plusieurs kilomètres et abandonné devant une résidence dans le quartier de Bayview Heights.

Les deux autres ravisseurs, Chesley Lucas et Calvin Kenny, ont déjà plaidé coupables et été condamnés à 9 ans et demi de prison pour homicide involontaire et séquestration, ainsi que 3 ans supplémentaires pour une accusation d’incendie.

Un lourd passé criminel

Dans sa décision rendue mercredi, le juge Donald Burrage détermine que Paul Connolly, qui n'a pas été accusé d'incendie, devra subir une peine légèrement plus sévère pour l'accusation d'homicide involontaire à cause de son âge et de son passé criminel lourd. Le juge note que Paul Connolly a fait l'objet de 172 condamnations pénales depuis l’âge de 15 ans.

Je suis satisfait que M. Conolly, qui avait 35 ans [quand Steven Miller a été tué], et qui a un casier judiciaire important, mérite d’une peine plus sévère que MM. Lucas et Kenny , indique le juge.

Le procureur de la Couronne, Richard Deveau, avait demandé au juge de condamner Paul Connolly à entre 10 ans et demi et 11 ans et demi de prison, en soutenant que son casier judiciaire est pertinent et constant. Il n’y a rien ici qui m’indique que M. Connolly est capable de se réhabiliter .

Le juge Donald Burrage Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’avocat de la défense, Mark Gruchy, avait proposé une peine moins grave de 9 ans et demi pour son client, en précisant que la fille de Paul Conolly, âgée de 4 ans, est née depuis qu’il est détenu et que l’accusé avait été grièvement blessé pendant l’attaque.

Je reconnais son passé criminel, mais son avocat nous a rappelé qu’il ne faut jamais perdre espoir , estime le juge. Je suis d’accord. Je pense que la naissance de sa fille nous donne des raisons d’espérer que M. Connolly puisse être réhabilité.

L'avocat de la défense, Mark Gruchy Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le juge a pourtant rejeté l’idée que la peine de Paul Connolly doit être moins sévère parce qu’il était blessé la nuit où Steven Miller est mort.

Ce serait comme si une personne avait tué ses parents, puis demandait l’indulgence du tribunal parce qu’il était devenu orphelin , affirme-t-il, en ajoutant que M. Connolly a décidé de cambrioler la maison du défunt.

La Couronne est satisfaite du jugement

Me Deveau se dit satisfait du jugement, qui représente le dénouement d’une saga judiciaire qui s’est étalée sur presque cinq ans.

La décision du juge Burrage est exactement ce que nous demandions comme sentence. On est content que le dossier soit maintenant clos et que tout le monde, la famille, puisse tourner la page , explique-t-il. La famille de la victime n’était pas présente pour entendre le jugement.