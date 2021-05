Deux enfants tués à Vaughan : l'accusé libéré sous caution

L'adolescent, qui ne peut être nommé en vertu des conditions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, était en sanglots durant son audience virtuelle de mercredi. Il écoutait les procédures depuis le centre de détention juvénile où il est détenu depuis son arrestation.

La libération de l'adolescent a été accordée et des parents devront s’en occuper. Ceux-ci ont déposé une caution de 300 000 $.

Les conditions de sa libération sont les suivantes :

Il devra vivre avec ses parents et rester dans sa résidence en tout temps, sauf s'il est accompagné de ses parents.

Il doit fréquenter l'école à distance, au moins qu’ils ne soient pas disponibles, auquel cas l'un de ses parents doit le conduire à l'école et l'en ramener.

Il n’a pas le droit de conduire un véhicule ou être en possession de clés de voiture en tout temps.

Il doit rester en Ontario, remettre son passeport à la police dans les 24 heures et de ne pas demander d'autres passeports.

Il ne doit pas s'approcher du lieu de l'accident, même avec ses parents.

Les deux frères et sœurs, Anaya, 10 ans, et Jax, 4 ans, jouaient dans la cour avant de la maison familiale sur la promenade Athabasca, près de l’intersection de la rue Dufferin et de la route Teston, le 16 mai.

Un voisin les aidait à réparer un vélo lorsqu'une Mercedes noire est sortie de la route et a happé les deux enfants, a indiqué la police.

Les frères et sœurs ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour des blessures potentiellement mortelles et sont morts par la suite.

Le conducteur doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont deux chefs de conduite dangereuse ayant entraîné la mort et deux chefs de négligence criminelle ayant entraîné la mort.

Selon la page d’une campagne de collecte de fonds de la Fondation SickKids, mise en place par la famille, Anaya était un ange adorable et une fille confiante et athlétique qui illuminait le monde avec son beau sourire .

La même page affirme que Jax était libre d'esprit et un garçon vibrant et énergique qui remplissait le cœur de tout le monde avec amour et joie .

L'accusé dans cette affaire doit revenir devant le tribunal virtuel le 17 juin.

Avec les informations de CBC News