Des personnalités fortes élues au C. A. du Réseau de santé Vitalité

Il s'agit entre autres de Norma McGraw de Tracadie, de Joanne Fortin de Saint-Quentin, de Louis-Marie Simard de Cocagne et de Clem Tremblay de Dalhousie.

Le retour de Norma McGraw

Norma McGraw, de Tracadie, avait claqué la porte de ce conseil en février 2020, en dénonçant le manque de transparence.

Je pense que j'ai repris du poil de la bête, comme on dit par chez nous , explique-t-elle. Je pense que j'ai beaucoup plus de connaissances au niveau de la gouvernance. Je m'attends à ce que le conseil d'administration soit beaucoup plus fort qu'il ne l'était et qu'il prenne sa place selon le mandat qui lui est donné par la loi.

De protestataire à membre du conseil

Joanne Fortin, présidente du Comité permanent de la santé de la ville de Saint-Quentin, demandait de meilleurs services en santé dans la région du Restigouche-Ouest, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

La présidente du Comité permanent de la santé de la Ville de Saint-Quentin, Joanne Fortin, fait également son entrée au conseil d'administration de Vitalité. Elle s'est prononcée à plusieurs reprises contre la perte de services à l'hôpital de Saint-Quentin.

J'aimerais qu'on améliore la transparence au niveau du conseil , dit-elle. Il faut que la population puisse participer et qu'elle soit partie intégrante des décisions.

Pas comme une société secrète

Le docteur Louis-Marie Simard, de Cocagne, un médecin et gestionnaire de santé à la retraite qui a souvent critiqué par le passé les pratiques de gestion du Réseau de santé Vitalité va aussi se retrouver autour de la table.

Tout comme Norma McGraw et Joanne Fortin, il insiste sur la transparence.

La transparence est la première tâche à laquelle on devrait s'attaquer , lance-t-il. On doit tenir de vraies réunions publiques et ne pas abuser du huis clos. Ça ne devrait pas fonctionner comme une société secrète.

Joanne Fortin, Norma McGraw et Louis-Marie Simard vont aussi retrouver l'ex-maire de Dalhousie, Clem Tremblay, au sein du conseil d'administration. Ce dernier a aussi souvent critiqué les pratiques de gestion du Réseau de santé Vitalité.