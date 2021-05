AstraZeneca : les 2e doses vont arriver, dit le bureau de santé de Windsor-Essex

Depuis mardi, les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin d'Astra Zeneca entre le 10 et 19 mars dernier peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième injection.

Cette campagne vise à utiliser les doses qui vont expirer d'ici le 31 mai. Windsor a reçu une allocation de 4500 doses dans ce cadre, ce qui est loin d'être suffisant pour vacciner les quelque 17 000 personnes qui peuvent demander à recevoir une deuxième dose.

Il va y avoir plus de vaccins et plus de doses, mais pour l'instant il faut utiliser les doses qui vont expirer , a indiqué Theresa Marentette.

24 des 57 pharmacies qui participent au programme de vaccination ont reçu un approvisionnement de 50 doses mardi.

Listes d'attente

Le bureau de santé a par ailleurs lancé une deuxième liste d'attente pour les personnes de 70 ans et plus qui doivent recevoir une deuxième dose.

La liste d'attente pour les premières doses a été également élargie aux personnes âgées de 12 ans et plus.

Les personnes inscrites sur ces listes pourraient être prévenues le jour même pour se faire vacciner.

Il s'agit de ne pas gaspiller de doses de vaccins. Pour les personnes qui ont un rendez-vous qui les satisfait, il est inutile de se mettre sur la liste d'attente , a précisé Mme Marentette. Il n'y a pas de garantie [que vous aurez une place].

Annulez votre rendez-vous quand vous avez été vacciné. Une citation de :Theresa Marentette, PDG du Bureau de santé publique de Windsor-Essex

Les vaccinés hors province

1882 personnes ont rempli le sondage adressé aux personnes qui ont été vaccinées en dehors de la province ou du pays.

Selon les données recueillies, toutes ces personnes sont âgées de 18 ans et plus, 64 % ayant entre 25 et 54 ans. 89 % des répondants disent avoir déjà reçu deux doses de vaccins. 37 % sont des travailleurs de la santé.

Des données encourageantes

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex a dévoilé des chiffres encourageants mercredi, en baisse depuis les derniers jours.

Seulement 13 nouvelles infections ont été signalées et le nombre de cas actifs est en baisse.

Deux décès supplémentaires ont toutefois été rapportés. Il s'agit de deux femmes dans la soixantaine qui vivaient dans la communauté.

Chiffres du jour 13 nouveaux cas

297 cas actifs, dont 159 liés à des variants

Deux décès, deux femmes dans la soixantaine

21 hospitalisations, six en soins intensifs

11 éclosions, dont 10 sur des lieux de travail

213 271 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin

67,6 % des adultes ont reçu au moins une première dose de vaccin

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Le bureau de santé publique de Lambton a rapporté trois nouveaux cas mercredi. 48 cas sont actifs dans la région.

L'agence sanitaire a par ailleurs lancé son propre sondage pour savoir combien de personnes ont été vaccinées en dehors de la province et du pays. Le questionnaire s'adresse à toutes les personnes à temps plein et saisonniers du comté de Lambton.

Ceux qui ont reçu leur première injection à l'extérieur et qui doivent recevoir la deuxième doivent remplir le questionnaire et communiquer avec le centre d'appel dédié.

Dans Chatham-Kent, les autorités sanitaires ont signalé un nouveau cas mercredi. Le nombre de cas actifs est par ailleurs de 20.