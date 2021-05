COVID-19 : l’Outaouais et l'est ontarien sous la barre des 10 cas, 63 à Ottawa

Ce sont sept nouvelles infections qui s'ajoutent au bilan de l’Outaouais, alors qu’Ottawa en additionne 63 de plus et l'est ontarien, cinq.

Il faut remonter au mois de mars pour un dernier bilan sous la barre des 10 cas. Le 10 mars dernier, la région enregistrait huit nouvelles infections.

Malgré la diminution des cas, trois décès ont été rapportés, depuis mardi, en Outaouais. Deux d'entre eux sont survenus à domicile, le dernier provient du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Pietà. Le bilan des morts s’élève désormais à 214 personnes en Outaouais.

Les hospitalisations sont toujours en baisse. Selon les plus récentes données, 13 personnes sont hospitalisées à l'Unité COVID-19 de Hull et deux d’entre elles sont aux soins intensifs.

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé qu’une éclosion de cas de COVID-19 a été répertoriée sur un chantier de construction.

Selon les informations obtenues auprès du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, il s’agit du chantier de l’école secondaire 041 située dans le quartier du Plateau, à Gatineau.

Il n’a pas été possible de confirmer combien de cas avaient été répertoriés ni l’impact de l’éclosion sur les travaux.

On sait pour le moment qu’il y aura interruption, comme l’a confirmé le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans son courriel.

63 cas, 3 décès de plus à Ottawa

De l'autre côté de la rivière, on a enregistré une légère hausse des cas par rapport à la veille. Alors qu’on rapportait moins de 50 cas mardi, 63 nouvelles infections sont venues s’ajouter au compte mercredi.

De plus, trois décès ont été constatés, portant le bilan des morts à 561 depuis le début de la pandémie.

Du côté des hospitalisations, 51 personnes se trouvent à l’hôpital, selon les informations de Santé publique Ottawa, dont 13 d’entre elles sont aux soins intensifs.

Moins de 800 cas sont toujours actifs dans la capitale nationale.

Dans sa présentation au conseil municipal mercredi, le directeur général des Services de protection et d'urgence de la Ville, Anthony Di Monte a confirmé que plus de 553 000 doses du vaccin contre le coronavirus avaient déjà été administrées.

De ce nombre, 42 700 personnes ont déjà reçu une deuxième dose.

La médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches a, pour sa part, indiqué que la situation était suffisamment stable pour permettre la réouverture des écoles dans la capitale nationale.

Du jamais vu depuis le 11 février dans l'est ontarien

Un son de cloche similaire à celui du médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, qui, mardi, plaidait lui aussi pour une réouverture des écoles dans sa région.

Il faut dire que la situation semble s'améliorer sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Selon le plus récent bilan des autorités de santé publique, seulement cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés dans l'est ontarien, mercredi. Il faut remonter au 11 février pour trouver meilleure situation. À l'époque, trois nouveaux cas avaient été rapportés.

Actuellement, 119 cas demeurent actifs dans la région et cinq personnes sont hospitalisées, dont deux se trouvent aux soins intensifs. L'est ontarien ne compte plus aucune éclosion en cours et le bilan des décès reste le même depuis le 12 mai, avec 103 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.