L’Ontario en voie de rater ses cibles en matière de soins de longue durée, selon le BRF

L’institution, chargée de fournir une analyse indépendante de la situation financière de la province, a rendu public mercredi son examen du plan des dépenses du ministère des Soins de longue durée.

Le BRFBureau de la responsabilité financière prévoit une augmentation importante des dépenses dans le secteur des soins de longue durée, passant de 4,4 milliards dollars en 2019-2020 à 10,6 milliards de dollars d’ici 2029-2030. Cette hausse correspond à une croissance annuelle moyenne de 9,3 % sur 10 ans par rapport à 3 % lors de la dernière décennie.

Cette augmentation des dépenses projetées est principalement due à deux engagements importants pris par la province, soit plus de lits dans les centres de soins de longue durée et plus d'heures de soins directs quotidiens prodigués aux résidents.

Or, pour que la province tienne, en partie, ses promesses, le BRFBureau de la responsabilité financière estime qu’il faudra embaucher plus de 37 000 infirmières et préposés aux bénéficiaires d’ici 2024-2025 dans le secteur des soins de longue durée, un milieu déjà frappé par une importante pénurie de personnel.

Les centres de soins de longue durée devront augmenter leur force de travail de 66 % pour atteindre les objectifs du gouvernement, selon le BRF. Photo : Evan Tsuyoshi Mitsui/CBC

Des cibles insuffisantes ou difficilement atteignables

En pleine pandémie de COVID-19, le gouvernement Ford s’est engagé à moderniser le secteur des centres de soins de longue durée en se défendant à maintes reprises d’avoir hérité d’un système défectueux des gouvernements précédents.

Au cœur de sa réforme du système, l’Ontario avait annoncé une cible de 30 000 nouveaux lits dans les centres de soins de longue durée d'ici 10 ans. Si l’objectif est atteint, il s’agirait d’une hausse considérable comparativement à la décennie précédente lors de laquelle moins de 2000 lits ont été ajoutés, selon le BRFBureau de la responsabilité financière .

Or, l’institution indépendante considère que la demande pourrait rapidement dépasser l’offre prévue par la province. Le nombre d’Ontariennes et d’Ontariens âgés de 75 et plus augmentera de 52 % de 2018-2019 à 2029-2030, tandis que le nombre de lits de soins de longue durée augmentera de 38 % , indique-t-elle dans son rapport.

Cela signifie que le plan de la province d’ajouter 30 000 lits d’ici 2028-2029 ne sera probablement pas suffisant pour répondre à l’augmentation de la demande de soins de longue durée découlant de la croissance et du vieillissement de la population. Une citation de :Bureau de la responsabilité financière, extrait de l'examen du plan de dépenses du ministère des Soins de longue durée

En décembre 2020, il y avait déjà plus de 40 000 Ontariens sur la liste d'attente pour obtenir une place dans un établissement de soins de longue durée. Le temps d'attente moyen s’élève à plus de 140 jours.

Le rapport du BRFBureau de la responsabilité financière se penche également sur la promesse du gouvernement Ford de faire passer de 2,75 à 4 le nombre d’heures de soins directs quotidiens par résident d’ici 2024-2025. Il s'agit d’ailleurs d'une des recommandations de la Commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.

Plus 29 000 préposés aux bénéficiaires et infirmières devront être embauchés dans le secteur des soins de longue durée d’ici 2024-25 afin d’atteindre cet objectif, selon le BRFBureau de la responsabilité financière . Ce nombre pourrait d’ailleurs s’élever à 37 000 pour répondre aux besoins des 30 000 nouveaux lits promis par la province.

Pour le moment, nous avons fait une estimation d’environ 52 000 personnes qui sont employées [dans le secteur]. On ajoute donc un autre 66 % de personnes pour livrer ces heures de soins additionnelles , a mentionné Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario, en conférence de presse mercredi.

C’est beaucoup de personnes. En termes de [faisabilité], c’est une bonne question pour les députés à demander au ministère. Une citation de :Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario

Le BRFBureau de la responsabilité financière estime que cet engagement coûtera au total 4,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Les coûts associés à ces nouvelles embauches sont basés sur les salaires existants , précise M. Weltman.

À l’automne, des témoignages de hauts fonctionnaires devant la Commission d'enquête indépendante sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée en Ontario révélaient par ailleursune pénurie criante de préposés aux bénéficiaires pour laquelle le gouvernement Ford, informé à l’été, n’avait pas réussi à combler la majorité des postes.

