La pétrolière Suncor vise la carboneutralité pour 2050

La géante calgarienne Suncor a annoncé mercredi qu’elle visait la carboneutralité pour 2050, tout en augmentant sa production de pétrole et en la faisant passer à des taux records au cours des prochaines années.

Contrairement à ses compétitrices canadiennes Cenovus et Canadian Natural Resources, et à presque toutes les grandes pétrolières européennes, Suncor n’avait fait aucune promesse de carboneutralité jusqu’à maintenant. Elle s’était donné pour objectif de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) de 30 % avant 2030.

Elle promet désormais de les faire passer de 29 mégatonnes par an en 2019 à 19 mégatonnes par an avant 2030 et d’être carboneutre d’ici 2050.

Les entreprises pétrolières se disent généralement carboneutres quand elles compensent 100 % des émissions de GES produites lors de la production d’un baril de pétrole ou de gaz. Cela ne prend pas en compte les GES produits lors de la consommation de ces combustibles.

Suncor compte d’ailleurs produire environ 800 000 barils par jour en moyenne entre 2021 et 2025. La moyenne était de 700 000 par jour entre 2016 et 2020.

Plus de détails à venir.