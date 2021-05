Jason Kenney sur le point d’annoncer le plan de réouverture en Alberta

Jason Kenney s’exprimera à 11 h 30 lors d’une conférence et sera accompagné du ministre de la Santé Tyler Shandro et du ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation, Doug Schweitzer.

Plusieurs médecins de la province ont déjà mis en garde les autorités contre un assouplissement trop rapide qui risquerait de miner les efforts faits pour améliorer la situation sanitaire.

Plus d’informations à venir...