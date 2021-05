Déversement d’égouts : Shawinigan demande la collaboration des citoyens

La Ville de Shawinigan déversera ses égouts dans les rivières Shawinigan et Saint-Maurice jusqu’à vendredi, le 28 mai, le temps de procéder à des travaux à la station de pompage Drew. Elle demande donc aux citoyens des secteurs Shawinigan et Saint-Gérard-des-Laurentides de réduire leur consommation d’eau afin de rejeter le moins d’eaux usées possible dans les rivières.