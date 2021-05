Les nouveaux cas de COVID-19 diminuent de nouveau en Estrie

Tous les secteurs enregistrent des nouveaux cas, à l'exception du Haut-Saint-François.

Aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis la veille. Le nombre de morts liés à la COVID-19 reste donc stable à 345.

Quant aux hospitalisations, elles ont diminué légèrement depuis le dernier bilan. Il y a 22 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 4 aux soins intensifs.

Les cas de variants confirmés restent stables à 106, soit 91 cas de la souche du Royaume-Uni, 14 du Brésil et 1 du Nigéria.

L'Estrie compte actuellement 414 cas actifs principalement dans la région du Granit (103), suivi de Sherbrooke (100) et de Coaticook (59). Dans les autres secteurs, on dénombre de 14 à 34 cas actifs.

Au total, 282 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 dans la région ce qui représente un peu plus de 55 % de la population. La santé publique annonçait mercredi que plus de 75 % des Estriens âgés de 12 ans et plus ont été vaccinés, ou ont pris leur rendez-vous pour obtenir le vaccin.