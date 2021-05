Changements climatiques : victoire d'environnementalistes contre Shell aux Pays-Bas

Le tribunal ordonne à Royal Dutch Shell de réduire ses émissions de CO2 d'ici fin 2030 de 45 % nets par rapport à 2019 , a déclaré la juge Larisa Alwin, lors d'une audience devant le tribunal de La Haye.

Ce jugement pourrait ouvrir la voie, ailleurs dans le monde, à d'autres procédures judiciaires contre des entreprises du secteur de l'énergie.

Plus tôt cette année, Shell avait annoncé une stratégie destinée à réduire la teneur en carbone de ses produits d'au moins 6 % d'ici 2023, de 20 % d'ici 2030, de 45 % d'ici 2035 et, enfin, de 100 % d'ici 2050, et ce, par rapport aux niveaux de 2016.

Mais la juge Alwin a déclaré que cette politique, mise en place par Shell, n'était pas concrète et qu'elle comportait beaucoup de conditions [...], ce qui n'est pas assez .

La conclusion de la cour est, par conséquent, que Shell court le risque d'enfreindre l'obligation qu'elle a de réduire [ses émissions de CO2]. La cour va par conséquent rendre une ordonnance à l'encontre de Royal Dutch Shell. Une citation de :Extrait du jugement rendu par Larisa Alwin, aux Pays-Bas

La juge Larissa Alwin (au centre) rend son verdict dans le procès opposant Shell à sept groupes environnementalistes aux Pays-Bas, le 26 mai 2021. Photo : Associated Press / Peter Dejong

En réponse à ce jugement, Shell a déclaré que des mesures urgentes étaient nécessaires en matière de changements climatiques et qu'il entendait devenir une entreprise à zéro émission nette, d'ici 2050 .

Une victoire majeure

Sept groupes de défense de l'environnement sont à l'origine de ces poursuites contre le géant pétrolier anglo-néerlandais en 2019, parmi eux Greenpeace et Friends of the Earth Netherlands.

Ces poursuites ont été intentées au nom de 17 000 citoyens néerlandais selon qui Shell met en péril les droits de la personne en continuant d'investir des milliards de dollars dans les combustibles fossiles.

C'est d'ailleurs la première fois que des groupes environnementalistes se tournent vers les tribunaux pour tenter d'obliger les gros joueurs du secteur de l'énergie à changer leur stratégie.