Lionel Perez briguera la mairie d'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Lionel Perez, briguera la mairie d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce lors des prochaines élections municipales.

Le chef d’Ensemble Montréal et ancien maire de la métropole québécoise, Denis Coderre, en a fait l’annonce mercredi devant un centre culturel de l’arrondissement.

J'ai travaillé avec Lionel Perez et je sais qu'il sera un excellent maire , a déclaré M. Coderre. Sa rigueur exemplaire, son leadership ainsi que sa vision pragmatique et progressiste permettront de faire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce un arrondissement où les services aux citoyens sont au premier plan. Ensemble, nous renforcerons le principe du vivre-ensemble.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l’arrondissement le plus peuplé et le plus diversifié de Montréal. Nous devons être proactifs dans l’intégration de notre diversité et veiller à ce que tous et chacune soit entendu afin de contrer les inégalités.

Chef de l’opposition officielle à la mairie depuis 2017, M. Perez entend mettre l’accent sur l’investissement, l’inclusion et l’innovation dans son action politique.

Plus de détails à venir.