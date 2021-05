La MRC du Granit devrait retourner en zone orange le 7 juin

Selon la santé publique, la situation est toutefois encourageante, autant dans le Granit que dans le reste de la région. Les derniers chiffres montrent une retombée des nouveaux cas, des éclosions et des hospitalisations.

De plus, plus de 75 % des Estriens âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin, ou ont pris rendez-vous pour l'obtenir. Le Dr Alain Poirier encourage les gens à faire gonfler les statistiques.

Tant mieux, tout le monde, mais 75 %, c'est bien trop bas, tempère-t-il. Il n'y a pas vraiment de raisons pour que 25 % hésitent.

La prise de rendez-vous pour la vaccination des 12 à 17 ans s'est amorcée mardi, et déjà, 38 % de cette tranche d'âge est vaccinée ou a pris rendez-vous, soutient le directeur de la vaccination en Estrie, Jean Delisle. Les écoles pourront organiser le transport pour amener des élèves sur les sites de vaccination, mais ces modalités restent toujours à déterminer.

La santé publique confirme qu'il y aura un retour de la vaccination sans rendez-vous, mais souligne également que des détails restent à peaufiner à ce sujet.

Un bémol aux données positives

Même si la situation s'améliore, le Dr Poirier estime qu'il faut rester prudent. Il y a encore de la transmission de la maladie dans la région, et les secteurs du Granit et de Coaticook sont les deux réseaux locaux de services (RLS) avec le plus haut taux de cas actifs par 100 000 habitants au Québec.

On continue à avoir encore beaucoup de gens qui viennent se faire dépister, souligne-t-il. Des gens à qui on recommande de se faire dépister. Et le pourcentage de gens positifs au dépistage est le plus élevé de la province.

Quand on fait des observations dans les différents milieux, on voit que les gens sont déjà rendus plus loin que ce que le gouvernement a annoncé. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie