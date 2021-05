UPAC et corps policiers : Québec maintient le statu quo

« L’UPAC va garder sa forme actuelle pour le moment » et, « à court terme, les services policiers vont demeurer tels qu’ils sont, à 31 », a annoncé la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, malgré les recommandations du rapport publié mardi par le Comité consultatif sur la réalité policière.

Le rapport, qui contient 138 recommandations, propose notamment la création d’une unité spécialisée en cybercriminalité et en crimes économiques. L’ UPACUnité permanente anticorruption , l’Unité permanente anticorruption, serait rattachée à cette unité.

Mais Geneviève Guilbault a annoncé que l’ UPACUnité permanente anticorruption va garder sa forme actuelle , en réagissant mercredi matin au nom du gouvernement à ce rapport.

Il faut, dit-elle, donner le temps à l’ UPACUnité permanente anticorruption de finir sa réorganisation entamée depuis l’arrivée de la CAQCoalition avenir Québec au pouvoir. On a fait deux projets de loi, c’est pas pour défaire et refaire ça. C’est quand même une organisation relativement jeune et [Frédérick] Gaudreau est arrivé [à la tête de l’UPAC] l’an dernier, il faut lui laisser le temps.

Quant à l'érosion présumée de la confiance de la population envers l’ UPACUnité permanente anticorruption , qui se reflète notamment par une diminution des signalements, Geneviève Guilbault nie qu’il y a un problème et soutient plutôt qu’il y aurait moins de signalements parce qu’il y aurait moins de corruption.

L’ UPACUnité permanente anticorruption fait beaucoup de rencontres avec les élus municipaux, sensibilise. [...] Il y a un rempart qui existe, qui fait de la prévention, donc ça fait diminuer peut-être les problèmes, mais si tu l’enlèves, ça va reprendre.

Pas de diminution des corps policiers avant longtemps

Autre recommandation du rapport du Comité : passer de 31 corps policiers à 13 dans le but de réduire la disparité des services rendus aux citoyens à travers la province.

Là encore, rien ne va bouger à court, moyen terme , a déclaré la vice-première ministre.

Ce chantier-là, c’est du très long terme. [...] C’est pas des décisions qu’on peut prendre comme ça rapidement. Il faut le faire avec les parties prenantes, les policiers, les municipalités, particulièrement les 18 qui sont concernées. Une citation de :Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

C’est sans doute l’élément du rapport qui va être le plus gros chantier de réflexion , a-t-elle dit, expliquant que le rapport propose deux options, soit de passer de 31 à 13 corps policiers ou de faire en sorte que davantage d’entre eux passent sous l’égide de la Sûreté du Québec. Il faut chiffrer, voir c’est quoi la meilleure option .

Donc, à court terme, les services policiers vont demeurer tels qu’ils sont, à 31 .

Ce qui pourrait être fait à court terme

Geneviève Guilbault a tout de même commencé son point de presse en remerciant les cinq membres du Comité, créé en décembre 2019, pour l’ampleur du travail qu’ils ont fait .

Elle a également énuméré certaines recommandations qui pourront être mises en œuvre à court terme ou qui sont même déjà entamées par la CAQCoalition avenir Québec . En voici quelques-unes :