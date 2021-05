Les Québécois forment une nation et les élus doivent en prendre acte, dit le Bloc

Le chef du Bloc, Yves-Francois Blanchet, en a révélé la teneur dans un point de presse plus tôt dans la journée.

Que cette chambre convienne que l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives; et prenne acte de la volonté du Québec d'inscrire dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu'il est aussi la langue commune de la nation québécoise.

Il s’agit d’une affirmation forte de la nation québécoise qui semble obtenir un très large consensus au Québec. Il ne s’agit donc d’aucune façon de demander la caution, ou la permission ou l’autorisation ou la bénédiction de qui que ce soit , a expliqué M. Blanchet.

Le 18 mai, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que le Québec avait le droit d'inscrire dans la Constitution, de façon unilatérale, qu'il forme une nation et que le français est sa langue officielle.

Une démarche politique

Rappelant que le texte se veut un énoncé de faits, M. Blanchet a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une démarche à caractère juridique, mais bien d’une démarche politique pour que la Chambre des communes prenne acte d’un ensemble de faits validés quant à l’affirmation du Québec d’être une nation française .

Nous ne cherchons pas de confrontation, mais bien d’un apaisement. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef du Bloc québécois ne désespère pas de pouvoir convaincre les autres provinces, où cette démarche a été accueillie froidement. Il table sur un véritable travail de pédagogie, notamment auprès des médias, pour mieux expliquer la nature de cette démarche.

Le texte soumis aux leaders parlementaires des autres partis doit être approuvé unanimement. Il suffit qu'un seul élu refuse le consentement pour que la démarche échoue.

Les bloquistes reviendraient alors à la charge lors d'une journée d'opposition où ils auront le contrôle des débats parlementaires. Il leur en reste une avant le congé estival qui débute le 23 juin. Ce serait toute une journée de débats sur cette motion et un vote enregistré où l'on connaîtra la position de chaque député.