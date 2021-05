308 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès de plus au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 4 nouveaux décès, ce qui porte à 11 105 le nombre total de vies perdues en raison de la pandémie depuis février 2020.

Parmi les décès recensés, aucun n’est survenu au cours des dernières 24 heures, 3 sont survenus entre le 19 et le 24 mai, un avant le 19 mai et un autre à une date inconnue.

Les hospitalisations sous la barre des 400

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, diminué de 16 par rapport aux données de la veille, pour un total de 399 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 101 sont traités aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 460 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 61 hospitalisations sur sept jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 22 857 prélèvements ont été effectués le 24 mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Où en est la vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 58 764 doses de vaccin ont été administrées au Québec. La santé publique a aussi ajouté au bilan 1201 doses inoculées avant le 25 mai, ce qui porte le total à 5 111 646 doses injectées depuis le début de la campagne de vaccination.

Jusqu’à maintenant, 5 829 449 doses ont été livrées au Québec et plus de 55 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 4 % ont reçu leur deuxième dose.

Québec n'attend aucune livraison supplémentaire de vaccin cette semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les éclosions

Selon les données de la santé publique, on compte 724 éclosions de COVID-19 actives dans la province. La majorité se trouve dans ces secteurs :

345 dans des milieux de travail;

194 dans les écoles;

80 en milieu de vie et de soins;

52 dans les garderies.

Les foyers de contagion

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec est Montréal, avec un taux de cas actifs de 94,2 par tranche de 100 000 habitants.

Viennent ensuite Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent avec des taux respectifs de 87,5 et 83,8 cas pour 100 000 habitants. L’Estrie et Laval suivent avec des taux de 83,3 et 69,2 pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit à 59,7 cas pour 100 000 habitants.