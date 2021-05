Marilyn Manson accusé d’une agression lors d’un concert au New Hampshire

Un service de police de l’État du New Hampshire a annoncé mardi avoir émis un mandat pour l’arrestation du rockeur Marilyn Manson, accusé d’avoir agressé une personne qui filmait professionnellement un de ses concerts en 2019.

La vedette, ainsi que son agent et son équipe légale, auraient été mis au courant de ce mandat depuis un moment , mais aucun effort n’a été fait de sa part pour revenir au New Hampshire et répondre à ses accusations , a indiqué la police de la municipalité de Gilford, mardi soir.

Les allégations ne sont pas de nature sexuelle, a précisé la police, qui s’est fait avare de détails sur l’agression qui lui a été rapportée. Elle aurait eu lieu alors que la victime, vidéaste, faisait son travail, filmant le concert de Marilyn Manson depuis la fosse devant la scène de l’amphithéâtre Bank of New Hampshire Pavilion, à Gilford. Ce spectacle a eu lieu en août 2019.

Plusieurs médias américains rapportent que la victime reproche au chanteur de lui avoir craché dessus durant le concert.

La police a précisé que l’émission d’un mandat d’arrêt n’était pas une présomption de la culpabilité de Brian Hugh Warner, le nom légal de Manson. Il est visé par deux chefs d’accusation de deux infractions de voies de fait simples, des accusations qui peuvent lui valoir au maximum un peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 2000 $ au maximum.

L’agence Reuters n’a pas obtenu de réaction de la part du chanteur ou de son équipe, mercredi matin.

Le chanteur a récemment été accusé de viol et de harcèlement par plusieurs femmes, dont l’actrice Evan Rachel Wood, une ancienne partenaire. La police du comté de Los Angeles a indiqué en février avoir ouvert une enquête pour des allégations de violence conjugale.

Marilyn Manson a été largué par sa maison de disques à la suite de ces accusations.