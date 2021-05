Le rapport sur la réalité policière critiqué par les corps policiers régionaux

L'ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny propose notamment de rehausser le niveau de service de la police Sherbrooke et de transférer complètement les services de police de Bromont, Granby et Memphrémagog à la Sûreté du Québec. Pour le directeur de la Régie de police Memphrémagog, Guy Roy, il s'agit d'une recommandation difficilement compréhensible.

On n'a pas eu le temps de prendre un pas de recul et d'analyser les 134 recommandations du rapport, mais la carte policière provinciale proposée par le comité nous interpelle particulièrement.

Rappelons que le rapport contient près de 140 recommandations affirmant que les services de police au Québec, dans leur forme actuelle, ne sont pas en mesure de lutter efficacement contre un monde criminel en constante transformation.

Dans ma position actuelle, je me questionne sérieusement sur l’affirmation que les niveaux un et deux de services policiers ne rencontrent pas les exigences de la loi. Je peux vous assurer que la Régie de police Memphrémagog ne se contente pas de satisfaire les critères, mais les dépasse. C'est la même chose pour mes homologues des autres municipalités , souligne le directeur.

C’est comme dire qu'il n’y a qu’une seule recette pour faire un bon gâteau au chocolat. Une citation de :Guy Roy, directeur de la Régie de police Memphrémagog

Celui-ci déplore également que le rapport reproche à certains corps policiers municipaux d'éprouver de la difficulté quant au traitement des dossiers nécessitant de la filature ou de l'écoute électronique.

Tant la filature que l’écoute électronique ne relèvent pas de nous, mais de la Sûreté du Québec et des autres services de niveaux trois et quatre. On nous reproche des choses qui ne sont même pas de notre ressort.

Chose certaine, Guy Roy croit qu'il ne faut pas précipiter les choses et prendre des décisions trop rapidement concernant l'avenir des services de police de la province.

Je pense que la police telle qu’on la connaît aujourd’hui doit changer. Est-ce qu’elle doit changer au complet? Il faut être prudent. Prenons le temps d’analyser les besoins de la population. On n’est pas encore rendus à un transfert à la Sûreté du Québec et je ne pense pas qu’il faut faire un débat pour déterminer quel est le meilleur corps policier.

Selon lui, l'abolition des corps policiers municipaux ne réglerait pas forcément les problèmes relevés au sein du rapport.

Je crois que la transformation doit être faite principalement quant aux enquêtes, pour éviter les doublons et rendre le déroulement plus efficace. Pour la surveillance du territoire, on parle vraiment de réalités locales distinctes qui peuvent justifier la présence d’un corps policier. Une citation de :Guy Roy, directeur de la Régie de police Memphrémagog

La ministre Guilbault compte prendre le temps qu'il faut

Le comité consultatif à l'origine du rapport a donné ses recommandations à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui procédera à l'analyse des propositions avant de prendre des décisions.

Des idées comme celles-là doivent être convenablement et rigoureusement documentées et chiffrées avant de les envisager. Pour l'instant, rien ne va bouger à court ou moyen terme. On va laisser les choses comme elles sont et entreprendre des discussions avec la communauté policière et avec les représentants municipaux sur toute cette question-là de l'organisation , a indiqué Mme Guilbault.

Le directeur de la Régie de police Memphrémagog compte par ailleurs attendre avant de clamer haut et fort son désaccord auprès de la ministre de la Sécurité publique.