Amazon met la main sur le studio MGM

Cette transaction permettra du même coup à Amazon de mettre la main sur le vaste et volumineux catalogue de 4000 films de MGM qui comprend quelques-uns des plus grands classiques du cinéma, dont Le magicien d’Oz, 12 hommes en colère, Rocky, Thelma et Louise, Le silence des agneaux et Terminator, pour ne nommer que ceux-là. MGM détient également les droits des franchises James Bond.

Le catalogue de MGM comprend aussi plus de 17 000 émissions de télévision, dont de nombreuses séries télévisées, qui comptent entre autres The Handmaid's Tale, Fargo et Vikings.

L’acquisition de ce catalogue doit permettre à Amazon, qui exploite depuis quelques années le service de diffusion en continu Prime Video, d’enrichir son offre de titres face à ses puissants concurrents Netflix et Disney+.

Créée en 1924, la MGM – dont les films commençaient par un lion rugissant – était devenue au fil des années et des succès l'un des symboles d'Hollywood et du cinéma américain.

Aux prises avec d'importants problèmes de rentabilité, le studio avait dû déclarer faillite en 2010 avant d'être racheté par ses principaux créanciers, les banques Crédit suisse et JP Morgan.

La pandémie a également porté un dur coup au studio avec la fermeture prolongée des salles de cinéma dans le monde.

Il y a quelques mois, la MGM avait annoncé publiquement être à la recherche d'un acheteur, attirant l'intérêt de plusieurs grands joueurs de l'industrie. C'est finalement la multinationale Amazon qui a remporté la mise.

Son service de diffusion en continu Prime Video regroupe aujourd'hui 200 millions d'abonnés à travers le monde.

Selon Variety, la compagnie a investi près de 11 milliards de dollars dans la production de contenu original en 2020.

Chez Amazon, on estime que cette transaction contribuera à préserver le patrimoine et le catalogue de films de MGM, et offrira aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes .