Les élèves pourront se faire vacciner dès lundi prochain à Regina

La Division scolaire des écoles publiques de Regina s’attend à recevoir 800 doses de vaccin par jour dans ses établissements. Le directeur adjoint, Darren Boldt, a fait le point sur la vaccination des élèves mardi soir lors d’une réunion des commissaires.

Des doses seront aussi envoyées dans la Division scolaire catholique de Regina et dans la Division scolaire de Prairie Valley.

Avec ou sans consentement

La vaccination sera dispensée au sein des écoles secondaires pendant la journée. Elles seront ouvertes aussi le soir pour permettre aux élèves des écoles communautaires de venir s’y faire vacciner , a déclaré M. Boldt.

Les élèves âgés de 12 et 13 ans qui étudient à l’école primaire pourront venir se faire vacciner accompagnés de leurs parents. Ils pourront aussi venir seuls avec le consentement parental , a précisé Darren Boldt.

Les élèves âgés de plus de 13 ans n’auront pas besoin d’un consentement parental pour se faire vacciner. Mais Darren Boldt a affirmé que la division s'efforcera d'obtenir le consentement parental avant d'administrer un vaccin .

Selon lui, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan finalise les horaires pour la vaccination et devrait proposer une version définitive mercredi prochain. Les écoles enverront une trousse d’information et un formulaire de consentement aux parents par courrier électronique et postal , a indiqué Darren Boldt.

Avec les informations d'Heidi Atter