Jean-Marc Eustache quitte la direction de Transat A.T.

Jean-Marc Eustache, l'un des principaux artisans de la création de Transat A.T. en 1987, quitte la direction de la compagnie de même que le conseil d'administration et prend sa retraite.

Annick Guérard, cheffe de l'exploitation de la compagnie depuis novembre 2017, deviendra jeudi présidente et cheffe de la direction de Transat A.T.

Raymond Bachand, administrateur en chef de la compagnie, souligne dans un communiqué qu'avec la crise liée à la COVID-19, Transat A.T. a pu bénéficier de toute l'expérience et la sagesse de Jean-Marc Eustache pour faire face à la pire tempête de l'histoire de Transat et de l'industrie touristique. M. Bachand ajoute que la mise en place du financement névralgique de 700 millions de dollars annoncé le 29 avril dernier procure à Transat les fonds nécessaires pour relancer ses opérations sur une base solide au sortir des restrictions liées à la pandémie.

Pour sa part, M. Eustache assure qu'il laisse l'entreprise entre de bonnes mains avec l'arrivée d'Annick Guérard, qui a toute sa confiance et celle du reste de l'équipe de direction et du conseil d'administration, précise-t-il.

Jean-Marc Eustache se retire également de ses fonctions au sein du conseil d'administration. Raymond Bachand lui succédera jeudi à titre de président du conseil et Annick Guérard se joindra au conseil d'administration.