Les Siksika offrent des vaccins anti COVID-19 aux communautés voisines

Les habitants des comtés de Wheatland, Vulcan et Newell font partie des personnes admissibles à la vaccination offerte par la Première Nation Siksika, située à une heure de route à l’est de Calgary.

Cette dernière affirme que l'offre vise à combler les lacunes de service dans les zones rurales de la province, tout en renforçant la stratégie vaccinale de l’Alberta.

Pour le chef de la Première Nation Siksika, Ouray Crowfoot, c’est un honneur d’être en mesure d'offrir cette invitation.

Le temps est venu de nous rassembler dans un esprit d'entraide et de protection mutuelle, afin de surmonter ensemble cette pandémie , fait-il savoir.

La préfète du comté de Wheatland, Amber Link, se dit reconnaissante que les Siksika peuvent soutenir les résidents des zones rurales en leur permettant d’être vaccinés plus près de chez eux.

L’accès aux soins de santé, en particulier aux vaccins, peut présenter des défis pour nos habitants et grâce à cette clinique, ceux qui le souhaitent auront plus de facilité à se faire vacciner , explique Mme Link, qui croit que la pandémie, malgré la tragédie qu’elle représente, a aussi permis de forger des relations fortes entre dirigeants des communautés.

Jason Schneider, le préfet du comté de Vulcan, affirme pour sa part que cette clinique de vaccination fera gagner du temps aux résidents du nord du comté puisqu’elle leur évitera de longs trajets.

Nous sommes très contents d’avoir des voisins qui pensent à nous quand ils ont des doses de vaccins en trop. Une citation de :Jason Schneider, préfet du comté de Vulcan

Jason Schneider estime que la réponse de la Première Nation Siksika depuis le début de la pandémie est exemplaire. Ils se sont dépassés, ils n’ont présentement aucun cas et cela n’est pas une coïncidence, mais c’est parce qu’ils y ont alloué beaucoup de temps et d’efforts , pense-t-il.

La clinique de vaccination distribuera les premières doses du vaccin Moderna aux adultes nés en 2003 ou avant et des doses du vaccin Pfizer aux jeunes nés entre 2004 et 2009.

Une porte-parole des Siksika, Kelsey No Runner, affirme que depuis le 1er janvier, la Première Nation a administré plus de 4500 premières et deuxièmes doses à ses membres et aux individus travaillant dans la réserve.

Nous continuons à nous ériger en exemple, non seulement pour les Premières Nations, mais aussi pour toutes les communautés au Canada. Dans notre réponse à la pandémie, nous continuons à offrir un haut niveau de services pour les tests, la recherche des contacts et le soutien aux personnes isolées dans la réserve. Nous continuons à faire de même pour le déploiement du vaccin , détaille-t-elle.

La prise de rendez-vous peut se faire en ligne.  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Lucie Edwardson