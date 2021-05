Brian Pallister s’excuse après avoir insulté le chef du NPD

Brian Pallister s'est excusé par la suite de s’être emporté, après avoir été accusé à plusieurs reprises de ne pas avoir préparé le Manitoba à la troisième vague de la pandémie.

M. Pallister, qui s'exprimait lors d'une réunion du comité législatif, a allégué que le chef de l'opposition officielle tentait de mettre en doute le travail acharné des responsables de la santé publique.

S'il veut s'en prendre au gouvernement et laisser de côté les responsables de la santé, il peut le faire , a déclaré M. Pallister, qui a été interrompu par le président du comité alors que son temps de parole était écoulé.

Le microphone du premier ministre a semblé s'éteindre pendant un moment, puis a été remis en marche.

On a pu entendre Brian Pallister dire : Ce n’est pas la bonne approche [...] juste être un trou du cul .

Le président du comité a ensuite demandé à M. Pallister de retirer son langage antiparlementaire, ce qu'il a fait.

Wab Kinew a semblé réceptif aux excuses de Brian Pallister. Photo : Radio-Canada

Nous traversons une période difficile, je pense que nous le reconnaissons tous, et moi aussi , a déclaré M. Kinew, avant de souligner que ses critiques concernant la gestion de la pandémie s'adressent aux décideurs politiques et à personne d'autre.

Brian Pallister regrette de s’être enflammé

Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès du député de Fort Rouge pour mon commentaire de tout à l'heure , a déclaré M. Pallister.

Je suis catégorique dans ma défense de notre personnel de santé. Ils ont beaucoup donné au cours de cette période, non seulement sur la ligne de front, mais aussi dans les coulisses. Une citation de :Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Dans sa question qui a fâché Brian Pallister, Wab Kinew reprochait au gouvernement de ne pas avoir agi de manière proactive, mais il ne semblait pas jeter le blâme sur les responsables de la santé publique.

La question du blâme a été soulevée à plusieurs reprises, mardi, alors que M. Pallister et son gouvernement ont été interrogés quant à leur prise d’action considérée trop lente au moment où les cas de COVID-19 se multipliaient. La province est à l'heure actuelle l'endroit qui connaît le pire taux d'infection au coronavirus par 100 000 habitants au Canada et aux États-Unis.

Brian Pallister blâme les Manitobains, selon le NPD

Une heure plus tard, lors de la période de questions, le premier ministre a été accusé de condamner certains Manitobains, sans admettre sa propre responsabilité.

Le chef du NPD s'est particulièrement offusqué des déclarations du premier ministre portant sur des patients aux soins intensifs qui n'étaient pas vaccinés au moment de leur admission.

Ces personnes ne peuvent pas se défendre parce qu'elles sont dans le coma. Comment pouvons-nous avoir un chef de cette province qui blâme les personnes qui tombent malades alors qu'il pouvait empêcher cela? Une citation de :Wab Kinew, chef du NPD

Brian Pallister a aussi déclaré que trop de Manitobains n'ont pas pris la peine de prendre une heure ou deux pour aller se faire vacciner pour sauver des vies .