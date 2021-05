Une autre grève frappe le milieu scolaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Une grève de 24 heures du personnel de soutien va perturber les cours à partir de midi ce mercredi 26 mai jusqu’à midi le jeudi 27 mai. Des élèves et parents de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront touchés.

Les horaires des centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et des Bois-Francs seront chamboulés en raison de cette grève, alors que le Centre de services scolaires des Chênes a choisi de suspendre les cours durant les deux journées.

Le personnel en grève regroupe notamment des éducatrices en services de garde, des techniciennes en éducation spécialisées, des concierges, des secrétaires d’école et des préposés aux élèves handicapés.

Dans les écoles du Chemin-du-Roy et des Bois-Francs, les cours auront lieu avant et après la grève, soit mercredi avant-midi et jeudi après-midi. Dans la plupart des cas, il n'y aura pas de transport scolaire vers l'heure du midi, mercredi pour ramener les élèves à la maison et aucun transport scolaire le jeudi midi pour amener les enfants à l'école.

Au Centre-du-Québec, le Centre de services scolaire des Chênes a choisi de suspendre complètement les cours mercredi et jeudi, tant au primaire qu’au secondaire. Les services de garde seront aussi fermés. Les cours en ligne pour les classes déjà retirées en raison de la COVID-19 auront tout de même lieu.

Afin de prendre cette décision, la direction affirme avoir tenu en compte du haut taux d’absentéisme observé dans les écoles lors des journées de grève vécues récemment, de la sécurité des élèves dans leurs déplacements et de l’accessibilité restreinte aux services de garde dans les circonstances , peut-on lire sur sa page Facebook.

En Mauricie, aucune grève n’affectera le Centre de services scolaire de l’Énergie cette semaine. Au Centre-du-Québec, le Centre de services scolaire de la Riveraine fonctionnera aussi normalement dans les prochains jours.

Les cours de ces deux centres de services scolaires seront toutefois perturbés par une grève du personnel de soutien lundi le 3 juin, en avant-midi.

Revendications salariales et enjeux de précarité

Environ 35 000 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui sont en train de négocier le renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement du Québec effectuent des moyens de pression dans la province.

La présidente du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy, Gabrielle Messier, reconnaît que cette grève a un impact sur les élèves et leurs parents, mais croit que ce moyen de pression est nécessaire.

On le sait que ce n’est pas évident, mais si on est rendu à exercer la grève pour être reconnu et pour être entendu au niveau salarial notamment et pour les conditions de travail, c’est parce qu’on a [utilisé] tous les moyens possibles et on est rendu là, c’est nécessaire de le faire , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.