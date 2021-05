Un documentaire audio sur l'histoire de Fleurimont

Financé par Commerce Sherbrooke et diffusé par Rues principales King Est, ce projet présentera cinq portraits de gens vivant dans ce secteur et ayant une histoire à raconter.

Au cours des prochains mois, j’invite les gens du quartier à me parler de leurs petites histoires, de leurs anecdotes en lien avec Fleurimont. Je vais les rencontrer, on va discuter et je vais conserver des extraits de deux à cinq minutes , explique la réalisatrice.

Pas besoin d’être dans l’Est depuis Mathusalem pour avoir des choses à raconter! Une citation de :Marie-Claude Paradis-Vigneault, réalisatrice

Dès l'automne, les gens qui se rendront à la Placette, un espace public situé entre le 502 et le 524 rue King Est, pourront apercevoir des vignettes munies de code QR. Celles-ci permettront d'avoir accès, via une application, aux différents audioguides.

Ça peut être de nouvelles familles qui sont venues s’établir et qui ont bénéficié de l’aide de voisins, comme ça peut être des personnes qui sont dans le quartier depuis 40 ans et qui l’ont vu évoluer , ajoute-t-elle.

Mme Paradis-Vigneault présente d'ailleurs ce documentaire comme des rencontres auditives immersives.

C’est une manière de se plonger dans un lieu à travers la voix des gens. Il va y avoir aussi des ambiances sonores de la Placette qui s’ajouteront aux témoignages des citoyens. Une citation de :Marie-Claude Paradis-Vigneault, réalisatrice

Briser l'isolement

Depuis quelques mois, la réalisatrice indépendante remarque un grand sentiment d'isolement parmi les gens de l'est de Sherbrooke qu'elle rencontre.

Je sens que ça fait du bien aux gens quand on se croise sur la Placette et qu'on se salue. Il y a une plus grande curiosité envers le voisin qui s’est développée. On a des porte-parole publics, mais je pense que plein de gens qui ne sont pas connus portent aussi des paroles et des histoires qui sont touchantes et évocatrices de l’histoire de notre quartier.

Elle espère aussi casser les idées préconçues qu'entretiennent les gens par rapport à l'est de Sherbrooke.

Je me suis toujours sentie en sécurité dans mon quartier. Le projet visera donc aussi à montrer à ces gens qu’oser l’Est en vaut la peine. Une citation de :Marie-Claude Paradis-Vigneault, réalisatrice

Ça fait seulement quatre ans que je suis installée dans Fleurimont, et j'ai découvert que le quartier renferme une riche histoire ouvrière et commerciale. Il y a aussi une grande fierté des gens de l’Est. On voit un grand développement des petits commerces de proximité qui s’entraident , conclut-elle.

Marie-Claude Paradis-Vigneault travaille également sur un court-métrage d'une quinzaine de minutes portant sur l’hôtel Wellington. Ce film relate l'histoire des membres du groupe Charades, un orchestre qui a performé pendant quelques années à l’hôtel Wellington. Si tout se déroule comme prévu, il paraîtra en 2022.