Le personnel de soutien scolaire en grève pendant 24 heures

Dans l'Est-du-Québec, les employés de soutien affilié à la CSNConfédération des syndicats nationaux du Bas-Saint-Laurent, des Îles-de-la-Madeleine, de la Minganie, de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord participent à cette grève.

La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, explique que ces syndiqués revendiquent notamment un meilleur salaire dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, échue depuis mars 2020.

Particulièrement pour les employés de soutien, la question salariale revêt un caractère important , a précisé Mme Legendre en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Malgré ce que les gens peuvent penser, un employé de soutien dans un centre scolaire, ce n'est pas rémunéré avec des salaires faramineux. La majorité gagne moins de 25 000 $ par année. Une citation de :Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent

Elle souligne que cette insécurité financière fait en sorte que plusieurs travailleurs et travailleuses décident de quitter le milieu de l'éducation pour un autre milieu où ils sont mieux rémunérés.

Nancy Legendre est présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Si on avait eu le choix, je peux vous assurer que les gens ne se seraient pas rendus à la grève , dit-elle.

Malheureusement, on a vraiment l'impression qu'aux tables de négociation, on fait face à un patronat qui n'avance pas, qui n'a pas de réel pouvoir entre les mains et ça piétine , ajoute Mme Legendre.

Il faut considérer le réseau comme un tout et prendre acte du caractère essentiel du personnel de soutien au même titre que les professeurs. Ça prend, de notre gouvernement, une reconnaissance générale de tous les titres d'emploi , avance-t-elle.

Des cours en ligne malgré la grève

Malgré la grève, les cours ne sont pas nécessairement suspendus dans toutes les écoles touchées.

Au Centre de services scolaire des Îles-de-la-Madeleine, c'est bien le cas. Or, au CSScentre de services scolaire des Monts-et-Marées, les enseignants du secondaire devront donner des cours en ligne.

C'est une manière de contourner l'esprit de la loi. Légalement, la loi n'a pas été réfléchie pour le télétravail parce qu'à ce moment, ça n'existait pas et ce n'était pas une possibilité , dit Mme Legendre.

Certaines directions demandent à leurs professeurs de maintenir des cours à distance, sachant très bien que si les écoles étaient ouvertes et qu'on n'était pas en télétravail, ces gens-là ne franchiraient pas les lignes de piquetage. Une citation de :Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent CSN

Les gens sont très déçus de la situation et trouvent que certaines directions en profitent. Pour nous, c'est clair que les lignes de piquetage ne devraient jamais être franchies , rappelle-t-elle.

Des parents à bout de souffle

Les conventions collectives des enseignants et du personnel professionnel de l'éducation sont également échues depuis plus d'un an, même si certains syndicats ont conclu des ententes avec le gouvernement. Ainsi, avec trois corps d'emploi du milieu scolaire en négociations, le quotidien des élèves et de leurs parents a été bousculé par plusieurs grèves dans les derniers mois.

À cela s'ajoute le confinement de certaines classes ou la fermeture d'écoles complètes en raison de la pandémie, ce qui fait que plusieurs parents sont au bout du rouleau, selon la présidente du comité des parents du CSScentre de services scolaire des Phares, Léthyscia Caron.

On est en fin d'année scolaire, dans une année qui est particulière où on a eu beaucoup d'adaptation, en plus de la fin d'année dernière. Donc, les parents sont un peu à bout de souffle. Au-delà du contexte, je pense que c'est l'accumulation des différentes causes qui fait en sorte que la volonté du parent s'essouffle , explique-t-elle.

La dernière année scolaire a présenté de nombreux défis pour les élèves, mais aussi pour leurs parents (archives). Photo : Associated Press / Seth Wenig

La présidente du Syndicat des professionnels et professionnelles de l’éducation du Bas-Saint-Laurent, Diane Bélanger, se dit d'ailleurs bien consciente des conséquences des moyens de pression pour les parents.

On s'attendait à ce que le gouvernement règle les salaires au plus vite et nous dise : "Prolongeons les conditions de travail telles qu'elles sont et reprenons-nous à la prochaine ronde." Ce qui aurait soulagé tout le monde, mais non. Une citation de :Diane Bélanger, présidente du Syndicat des professionnels et professionnelles de l’éducation du Bas-Saint-Laurent

C'est bien triste, on est bien conscients des impacts pour la population qui est très généreuse et très solidaire , assure Mme Bélanger.

De son côté, le ministère de l'Éducation du Québec a refusé de commenter le dossier en raison des négociations en cours.

Le personnel de soutien scolaire affilié à la CSQ, comme ceux des CSScentre de services scolaire de René-Lévesque et des Chic-Chocs, en Gaspésie, seront en grève le 3 juin.

Avec des informations d'Alexandre Courtemanche