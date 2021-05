Un prêt de 25 millions de dollars pour du logement abordable à Tecumseh

Le programme immobilier Tecumseh Gateway Tower est situé au 11870, chemin Tecumseh Est.

Selon un communiqué, l'ensemble comprend un immeuble collectif de six étages comptant 99 logements, dont 14 d'une chambre et 85 de deux chambres. Un gymnase et une aire aménagée à l'extérieur sont également inclus dans le projet.

Au total, 31 logements auront des loyers abordables.

Le financement octroyé par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la Société canadienne d'hypothèque et de logement s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral d'augmenter les projets de logements locatifs.

Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. [...] Ces nouveaux logements locatifs abordables offriront aux familles un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin , indique le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Ahmed Hussein.

Lors de la conférence de presse virtuelle mardi, les responsables du projet ont indiqué que 5800 résidents sont sur des listes d'attente pour un logement abordable dans la communauté. Selon eux, 44 % des locataires consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement.

C'est pourquoi le tout premier partenariat de cette envergure dans notre région, entre le gouvernement fédéral et un promoteur privé, est non seulement historique, mais il change la donne pour notre collectivité , soutient Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh.

La construction du projet a commencé à l'automne 2020. Le projet devrait être terminé dans les 18 prochains mois et accueillir les premiers résidents en 2022.