États financiers 2020 : la Ville de Rivière-du-Loup enregistre un surplus de 5 M$

Surplus en 2020

La Ville termine l’année financière avec un excédent de plus de 5 millions de dollars. Selon la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, ce surplus engendré, malgré la pandémie de la COVID-19, est grandement dû au contrôle des dépenses.

Cette marge de manœuvre servira à la relance économique puisque les élus ont décidé de prendre une partie de ce surplus, soit près de 1,9 million de dollars pour financer différents projets.

La mairesse explique que des montants seront affectés notamment à la création d’un fonds pour le déneigement, des travaux de voirie et de l’entretien de la machinerie.

Par exemple, pour le déneigement, on met 300 000 $ en réserve. Si on a un surplus, on va être capable de l’absorber sans augmenter la taxation des citoyens. C’est pour ça qu’on a fait beaucoup de petites réserves de la sorte qui va faire en sorte qu’on peut avancer nos projets et qu’on n’aura pas besoin de taxer le citoyen en plus , indique-t-elle.

Selon le directeur du Service finances et trésorerie, Jacques Moreau, la Ville est en bonne santé financière.

Ces surplus budgétaires proviennent également d’enveloppes reçues du gouvernement provincial pour atténuer les impacts de la pandémie, d’un total de 1,3 million de dollars. Près de 500 000 $ sera utilisé cette année alors que le reste du montant sera gardé pour 2022.

Dépenses d’investissement

La Ville a par ailleurs détaillé ses dépenses en infrastructure lors de la dernière année qui totalisent près de 16,3 millions. Il s’agit d’un montant important, mais tout de même inférieur de 2 millions de dollars en comparaison avec 2019. Les dépenses ont servi à financer la réfection et l’agrandissement de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard, le pavage et la reconstruction de diverses rues ainsi que l’augmentation de la capacité de traitement des étangs aérés. La majeure partie des investissements a été financée par l’émission de dette à long terme.

Le directeur du Service financier et trésorerie augmentera également le fonds de roulement de 600 000 $ pour un total de 7,75 millions de dollars.

Par ailleurs, l’endettement net à long terme a connu une hausse de 5,5 millions de dollars entre 2019-2020, soit une somme totale d’un peu plus de 50 millions de dollars. Dans deux ou trois ans, nos investissements qu’on traine depuis quelques années seront tous faits. La dette ne m’inquiète pas du tout , affirme Sylvie Vignet.

Avec les informations de Patrick Bergeron