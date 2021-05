La COVID-19 cause des maux de tête à des employeurs de Coaticook

Cette fin de semaine, les employés de la laiterie de Coaticook ont été nombreux à ne pas entrer au travail en raison de leur isolement préventif. Une situation qui a eu un impact bien réel sur les activités de l'entreprise.

Au comptoir laitier, 95 % de nos employés sont des étudiants. Comme on avait moins de personnes pour faire fonctionner le bar laitier et la caravane, on a décidé de fermer le comptoir et de seulement faire le service à l'auto pour le week-end. Une citation de :Renée Filion, directrice des Ventes Marketing à la laiterie de Coaticook

La laiterie n’est pas la seule entreprise touchée. C’est le cas aussi de l'épicerie IGA, qui a dû se passer des services d'une quinzaine d'employés cette semaine.

La situation sous contrôle

Même si sept classes de l'école secondaire La Frontalière sont actuellement fermées, le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, assure que la situation est maîtrisée.

On ne vit pas la même situation qu'on a pu vivre dans le Granit il y a quelques semaines. Ça semble beaucoup plus contrôlé cette fois-ci. De plus, il y a très peu d'impact sur le primaire, je n'ai pas de jeunes au primaire qui ont des effets.

Aucun membre du personnel des écoles n'a d'ailleurs contracté la maladie.

On n'a donc aucun ralentissement quant à nos activités scolaires. Une citation de :Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Appel à la vaccination

Le maire de Coaticook, Simon Madore, lance pour sa part un appel à la vaccination dans la communauté coaticookoise.

On a dépassé un peu le 50 %, donc on doit travailler fort. Il faut vraiment monter le taux de vaccination. On a un beau centre qui est tout près des citoyens, donc on leur demande d'être au rendez-vous.

Le maire se réjouit toutefois du dernier bilan de la santé publique de l'Estrie, qui laisse présager une possible baisse du nombre d'infections, ne faisant état que de quatre nouveaux cas de COVID-19 dans ce secteur.